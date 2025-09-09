El empresario desarrollista de Córdoba Lucas José Salim, presidente de Grupo Proaco y activo defensor del presidente Javier Milei, generó una ola de repudio este lunes al estallar con insultos contra los votantes bonaerenses tras la derrota electoral de La Libertad Avanza. El empresario llegó a desear "más desnutrición infantil" y “25% de inflación” para los bonaerenses para que “aprendan a votar”, según publicó en sus redes sociales.

El empresario, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" (calificándolo como "el peor negocio") para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo por más de 13 puntos. Según escribió en su cuenta de X (Twitter), calificó al Conurbano bonaerense como "una cloaca en todo sentido".

En su cuenta, Salim insulta permanentemente a votantes del kirchnerismo y otras expresiones, además de defender activamente al Gobierno de Javier Milei.

"Burros" que viven "de la teta del Estado"

En un fuerte descargo en redes sociales, Salim, quien lidera proyectos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba como Docta y Pocito, afirmó que los votantes del Conurbano “son burros, son brutos y son pobres por cómo votan”.

“Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara”, aseguró en su mensaje.

El empresario tildó a los electores de estar “acostumbrados a que el patrón político les regale una chapa y con eso les alcanza”.

Pero sus descalificaciones no terminaron ahí, sino que pidió más desnutrición infantil e inflación para los votantes que no eligieron a La Libertad Avanza. “Le deseo a los bonaerenses 25 % de inflación, desabastecimiento, más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar”, concluyó.

Enjuicidado por estafas

En 2020, Salim afrontó un pedido de juicio por el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, es decir, en estafas a los compradores en la venta de departamentos de desarrollos inmobiliarios de la ciudad de Córdoba.

Finalmente, la Justicia lo sobreseyó tras un acuerdo con un particular que solucionaba las diferencias.

En enero de 2024, Salim y el Grupo Proaco fueron noticia tras el desmoronamiento de la calzada y la vereda en la avenida Vélez Sarsfield, junto al emprendimiento Pocito Social Life. Tras un acuerdo con la Municipalidad, la empresa desarrollista se tuvo que hacer cargo de la totalidad de las tareas y los trabajos demoraron alrededor de dos meses.