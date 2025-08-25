Emotivo cierre del III Foro de Turismo Religioso en la Basílica de Colonia Vignaud

Con una jornada cargada de espiritualidad y patrimonio histórico, se cerró este fin de semana en Colonia Vignaud el III Foro de Turismo y Patrimonio Religioso del Noreste Cordobés, que durante dos días recorrió diversas localidades de la región Ansenuza con epicentro en Miramar. El broche final fue en la imponente Basílica Sagrado Corazón de Jesús, un ícono de la fe salesiana en el este cordobés, donde se anunció que la próxima edición del Foro se realizará en 2027 en esta misma localidad.

El evento fue organizado por la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes, y reunió a más de 30 participantes que visitaron templos, santuarios y espacios religiosos de Villa Concepción del Tío, Marull, Altos de Chipión y Seeber, para culminar en el denominado “Oasis de Dios”.

El grupo fue recibido en Colonia Vignaud por la intendenta Evangelina Vigna y el director de la Casa Salesiana Gustavo Mina, frente a la antigua Capilla San José, hoy aula magna del Instituto Agropecuario Salesiano, una obra histórica bendecida en diciembre de 1899 que mantiene su arquitectura original.

Durante su intervención, Vigna expresó: “Agradezco que hayan elegido la Basílica Sagrado Corazón de Jesús y el Santuario de María Auxiliadora para cerrar esta importante actividad que como región Ansenuza comenzó en Miramar y culmina acá en Vignaud, con el turismo religioso, una de las cosas importantes que tiene este Parque Nacional Ansenuza. Lo recibimos con los brazos abiertos, es una alegría que puedan disfrutar y conocer la Basílica”.

También destacó el crecimiento de visitantes durante los fines de semana: “El turismo religioso permite recibir cada vez más gente que viene a disfrutar de esta obra y practicar su fe”.

El director Gustavo Mina, por su parte, recordó que “desde 1903 los salesianos están en Colonia Vignaud dejando su legado en la fe y la educación”, y valoró el significado de la obra como parte del patrimonio espiritual de la provincia.

El cierre del foro incluyó un emotivo repique de las cinco campanas del templo —idénticas a las de la Basílica María Auxiliadora de Turín— y una reseña histórica sobre la fundación de la colonia, la llegada de los salesianos y la construcción de la Basílica. En el marco del Año Jubilar, los asistentes recorrieron el templo que permite recibir las mismas indulgencias que la Basílica Vaticana.

Finalmente, se formalizó la propuesta para que Colonia Vignaud sea la sede del IV Foro en 2027, compromiso que fue asumido por la intendenta Vigna, quien se comprometió a acompañar a los organizadores para su concreción.

La propuesta fue presentada por el intendente de Miramar, Gerardo Cicarelli, quien agradeció el acompañamiento de las localidades visitadas y afirmó: “Recorrimos Villa Concepción del Tío, Marull, Altos de Chipión, Seeber y culminamos en Vignaud para vivir lo espiritual y la fe, para hacer conocer la zona a través del turismo religioso, que cada año reúne en el mundo a cada vez más gente”.

Cicarelli también valoró el aporte de Colonia Marina, Colonia Anita y Colonia Iturraspe, que presentaron el proyecto “Capillas chacareras” junto a propuestas gastronómicas regionales. Al finalizar, confesó: “En mis 53 años de vida, es la primera vez que entré a la Basílica de Vignaud. Esto es el puntapié inicial para lograr cada vez más visitas”.