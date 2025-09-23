La concejal de San Francisco y candidata a diputada nacional por el PRO, Camila Sol Pérez, participó de una intensa jornada de actividades en distintas localidades del interior cordobés junto a su compañero de lista Oscar Agost Carreño. El recorrido, realizado el pasado sábado 20 de septiembre, tuvo como eje central el acompañamiento al sector productivo, las instituciones locales y los gobiernos municipales.

La gira comenzó en Oncativo, donde los candidatos fueron recibidos por Julián Mozzoni y mantuvieron un encuentro con el intendente Nicolás Filloni. Allí recorrieron la reconocida fábrica de salames “Don Juan” y la metalúrgica Scorza, además de participar de un café de trabajo con referentes de la sociedad civil. La jornada incluyó también entrevistas con medios locales.

Más tarde, arribaron a Las Varillas, donde fueron recibidos por Luis Lenta. En la ciudad visitaron la empresa Lucaal SRL, destacando el aporte de las PyMEs como generadoras de empleo genuino y motor de desarrollo económico en el interior.

La agenda culminó en La Francia, con la participación en la Expo Dinámica, un evento representativo del potencial agroindustrial de la región. En este marco, Camila Pérez remarcó la importancia de “escuchar al campo y a las empresas del interior, que sostienen la economía con esfuerzo y compromiso”. La recorrida estuvo acompañada por Silvina Aymond y Fabián Krampanis, dirigentes locales.

A lo largo de las distintas actividades, Pérez aseguró que su compromiso es llevar la voz del interior cordobés al Congreso Nacional, con eje en la producción, el trabajo y el crecimiento equilibrado de las regiones.