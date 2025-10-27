La alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso con claridad en las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo en la provincia de Córdoba, donde obtuvo el 42,35% de los votos, y se aseguró cinco de las nueve bancas de diputados nacionales que estaban en juego.

En segundo lugar se ubicó Provincias Unidas, encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti, con el 28,32%, mientras que el tercer puesto fue para Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, que alcanzó el 8,75%.

Más atrás se ubicaron Fuerza Patria, con el 5,08%; el Partido Libertario, con el 4,80%; y la Unión Cívica Radical, que alcanzó el 3,23%. El Frente de Izquierda reunió el 2,07%.

Según datos oficiales de la Secretaría Electoral, la participación fue del 67,85% a nivel nacional y del 65,19% en Córdoba, en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes.

Distribución de bancas

De acuerdo con el escrutinio provisorio, el reparto de los nueve escaños por Córdoba quedó conformado de la siguiente manera: