Elecciones 2025: amplio triunfo de La Libertad Avanza en Córdoba, que sumó cinco bancas
Con el 42,3% de los votos, la lista encabezada por Gonzalo Roca se impuso por 14 puntos de diferencia sobre Provincias Unidas, el espacio liderado por Juan Schiaretti. En tercer lugar quedó Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba. La participación en la provincia fue del 65,19%.
La alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso con claridad en las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo en la provincia de Córdoba, donde obtuvo el 42,35% de los votos, y se aseguró cinco de las nueve bancas de diputados nacionales que estaban en juego.
En segundo lugar se ubicó Provincias Unidas, encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti, con el 28,32%, mientras que el tercer puesto fue para Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, que alcanzó el 8,75%.
Más atrás se ubicaron Fuerza Patria, con el 5,08%; el Partido Libertario, con el 4,80%; y la Unión Cívica Radical, que alcanzó el 3,23%. El Frente de Izquierda reunió el 2,07%.
Según datos oficiales de la Secretaría Electoral, la participación fue del 67,85% a nivel nacional y del 65,19% en Córdoba, en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes.
Distribución de bancas
De acuerdo con el escrutinio provisorio, el reparto de los nueve escaños por Córdoba quedó conformado de la siguiente manera:
- La Libertad Avanza: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.
- Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Carolina del Valle Basualdo y Miguel Ángel Siciliano.
- Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.