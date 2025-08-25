Hermo Burgener tiene 70 años y muchas historias por contar, pero este vecino de Freyre cuyo oficio de toda la vida es la mecánica tiene un pasatiempo particular digno de ser contado. El hombre realiza réplicas de réplicas artesanales de distintos objetos, entre ellos hay autos, aviones, barcos y muchos otros.

Todo empezó por curiosidad o como dice Hermo “hay que tener entusiasmo” para hacer cualquier actividad. Su primer juguete fue el “Taxi loco”, un Ford T muy popular y con el cual Burgener llevaba una obsesión de hacerlo en miniatura, pero no conseguía un modelo.

“Siempre tuve la idea de replicarlo y dije que un día iba a hacer la maquetita, pero no conseguía el modelo, hasta que leyendo una historieta, Lupin, aparecían dos chicos que tenían uno igual que el nuestro. Estaba la maqueta así que yo me lo copié más o menos, me costó un montón hacerlo, y de ahí de más arranqué”, contó a El Periódico.

Después de esa réplica vinieron muchas más, entre ellas un Mirage, un Pucará, modelos de guerra como un tanque y un jeep, colectivos, autos de TC, las carabelas de Colón y el último un barco remolcador, entre muchos otros.

El material con el que están hechos varía, no necesita mucha inversión porque también se las rebusca en ese aspecto. “Lo voy haciendo con lo que me parece que puede servir. Hay algunos con latitas, hice con mangueras de aires acondicionados, de nafta, cosas que a veces la gente me da”.

Para Hermo esta actividad le ayuda a ocupar su tiempo, “mantenerse en actividad” es la clave y este proyecto le ayuda en ese objetivo: “Tengo amigos que están todo el día metidos adentro, están mal, pero yo siempre hago algo nuevo”.

No es que siempre fue artista, más bien se adapta fácil. “A mí me dan la maqueta, me dan los planos. Le digo a mi hija si me la imprime entonces lo copio y lo hago. – añadió - Uno tiene que darse un poco de maña porque no se falta tanta inteligencia, se necesita entusiasmo y ganas”.

Ímpetu y energía le sobran a este vecino freyrense que no se pone plazos ni les da un destino específico a sus obras. Todos los juguetes están en su casa y después… “que se peleen los nietos”.