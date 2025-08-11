El Gobierno de Córdoba instrumentará un plan de iluminación, seguridad vial y eléctrica para dotar a la red vial provincial de sistemas modernos y con mayor seguridad para el tránsito.

El programa de infraestructura se enmarca en el cumplimiento a lo establecido al respecto por la Ley Provincial de Tránsito 8560.

Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, dividió la provincia en cuatro regiones para licitar los trabajos, cada uno de las cuales tiene un presupuesto oficial que asciende a 5.561.661.227 pesos.

En este marco, las tareas que se ejecutarán contemplan reposición de proyectores Led 25000-38000 lm y la correspondiente instalación, verificación y reparación de sistema de puesta a tierra; tendidos de conductores eléctricos para luminarias, reposición y colocación de columnas de alumbrado y telegestión.

Empresas oferentes

Región A – Departamentos Capital, Colón, Calamuchita, Punilla y Santa María.Oferentes: Conectar S.R.L., Gieco S.A., Ingenia Grupo Consultor S.A. y Mantelectric l.C.I.S.A.

Región B – Departamentos Río Seco, Tulumba, Totoral, Río Primero, San Justo, Río Segundo, Colón, San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilin y Sobremonte.Oferentes: Conectar S.R.L., Gieco S.A, Ingenia Grupo Consultor S.A. y Mantelectric I.S.I.S.A.

Región C – Departamentos Calamuchita, Río Cuarto, General San Martín, Roque Sáenz Peña, Juárez Célman, Marcos Juárez, Tercero Arriba, Río Segundo y General Roca.Oferentes: Conectar S.R.L., Gieco S.A., Ingenia Grupo Consultor S.A. y Mantelectric l.C.I.S.A.

Región D – Departamentos Marcos Juárez, Unión, General San Martín, Tercero Arriba, San Justo, Río Segundo y Juárez Célman.Oferentes: Conectar S.R.L., Gieco S.A., Ingenia Grupo Consultor S.A. y Mantelectric l.C.I.S.A.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, intendentes y jefes comunales.