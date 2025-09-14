Un grave siniestro aéreo ocurrido este sábado en el Festival de Bell Ville, en el sur de Córdoba, dejó como saldo la muerte de dos personas que tripulaban una aeronave que se precipitó al suelo en plena exhibición. El hecho generó gran conmoción entre el público presente en el tradicional evento.

Según informó La Voz del Interior, el accidente ocurrió en el predio del Aero Club local, donde testigos registraron en videos e imágenes los instantes posteriores al impacto. Las víctimas, oriundas de la provincia de Santa Fe, fallecieron en el lugar pese a la asistencia de los equipos de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, la aeronave habría entrado en pérdida durante la maniobra y terminó estrellándose en la cabecera de la pista, donde se prendió fuego al momento del impacto. El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, quedó a cargo de la causa, aunque no se descarta la intervención de la justicia federal por tratarse de un ámbito de jurisdicción nacional.

El festival, que cada año convoca a pilotos y aeronaves de distintas provincias, tenía programadas actividades como paracaidismo y vuelos de bautismo. La tragedia interrumpió el desarrollo del encuentro y dejó a la comunidad local profundamente afectada.

En un hecho similar, el 16 de agosto pasado en Oncativo una avioneta biplaza chocó contra un tendido eléctrico durante un evento de aviación, provocando heridas leves a sus dos ocupantes, recordó el mismo medio.

Fuente: La Voz del Interior