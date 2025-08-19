El gobernador Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezaron el acto de entrega de los fortalecimientos económicos 2025 a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Los aportes les permitirán sostener, crear y acompañar, según el caso, proyectos y emprendimientos destinados a promover la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad, tal como lo postula el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley provincial 10.928.

Ante la crítica situación que atraviesan las instituciones a raíz del desentendimiento del Estado nacional, Llaryora anunció un complemento alimentario para instituciones y ONGs que reciben en doble jornada a personas con discapacidad, lo que les permitirá garantizar el servicio de almuerzo y desayuno/merienda.

“A los 3 mil millones que vamos a destinar este año vamos a sumarle un fondo extra para que esas instituciones que dan doble jornada puedan darle de comer a los chicos”, afirmó Llaryora. Luego, el mandatario provincial sostuvo: “Cuando a uno le toca hacer que las cuentas cierren, tiene que tener criterio, racionalidad y valor, pero con corazón y sensatez”.

"En el presupuesto nacional es casi insignificante la discusión para decir que la Argentina puede caer en déficit por las prestaciones o por la inversión que hace en política para la discapacidad. Es más un tema claramente ideológico que económico”, agregó.

Sobre el Fondo

El Fondo Provincial de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad se gestiona a través del Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de promover y sostener iniciativas que apuntan a reemplazar el paradigma de la dependencia por el de la autonomía de las personas con discapacidad.

A la fecha, el Fondo benefició a 23.630 personas de 230 Organizaciones a través de 268 proyectos, con una inversión de 2.396 millones, siendo la Inclusión Laboral el destino principal de los recursos.

En ese sentido, la ministra Montero explicó: “Hoy vamos a fortalecer 82 instituciones por parte de la provincia de Córdoba, en un programa que se calcula que a fin de año va a poder llegar a 200 instituciones con proyectos destinados a la discapacidad y una inversión de 3 mil millones de pesos”.

“En Córdoba nosotros decimos sí a la ley de emergencia, no al veto presidencial, pero porque tenemos espalda como gobierno provincial, y tenemos una acción concreta en favor de la discapacidad”, añadió la funcionaria.

Cómo aplicar

Para 2025, además del incremento significativo del presupuesto del Fondo para la línea Fortalecer, que acompaña proyectos de instituciones y gobiernos locales, se creó la línea “Acceder” con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en su hogar y para el desarrollo de su vida cotidiana especialmente a través de la tecnología.

En todos los casos, los proyectos deben ser elevados al Ministerio de Desarrollo Humano a través de un formulario único y son analizados por un comité evaluador que integran también representantes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Provincial de Córdoba. Es requisito para las instituciones contar con personería jurídica vigente (inscripción en IPJ).Para mayor información o solicitar el formulario, llamar al teléfono (0351) 3028929, o comunicarse vía mail a la casilla: info.direcciondiscapacidad@gmail.com