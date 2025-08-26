Un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical de Córdoba difundió este lunes un comunicado en el que expresaron su “apoyo irrestricto a la Lista 3” de cara a las elecciones legislativas nacionales, al tiempo que lanzaron fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

El comunicado lleva la firma de Dante Rossi, Juan Jure, Sebastián Peralta, Cristian Canalis y Yanina Pérez.

“El Gobierno de Javier Milei le ha sumado corrupción a una administración cruel e insensible, que lleva adelante un ajuste a costa de los jubilados, las personas con discapacidad, la educación pública, los sectores medios de la sociedad y las provincias”, señalaron los referentes del espacio Construyendo Córdoba.

El documento agrega que “hay plata para la Side, para los viajes presidenciales a foros de ultraderecha sin ningún beneficio para la Argentina, para el blanqueo, para los grandes capitales, pero nada para los que más sufren la crisis”.

Los dirigentes también cuestionaron el veto presidencial a la norma aprobada en el Congreso: “Con total desparpajo, vetan la ley de emergencia en discapacidad y piden retornos. Necesitamos cambiar, equilibrar el poder”.

En otro tramo del texto, los firmantes advirtieron que la alternativa a ese modelo no puede provenir “de los que también aplicaron en Córdoba la motosierra a los jubilados, a los docentes y a los trabajadores de la salud”.

En contraposición, reivindicaron los valores de la UCR: “La UCR representa un modelo distinto a la grieta, donde se valora al que piensa diferente, y no se construye un discurso único. En Córdoba tenemos Lista 3, tenemos radicalismo en la cancha, tenemos una alternativa confiable”.