En conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, los hospitales San Roque, de Niños y Córdoba llevan adelante una serie de actividades abiertas al público con el objetivo de promover hábitos saludables, reflexionar sobre el derecho a la alimentación y concientizar sobre el impacto ambiental de nuestras decisiones alimentarias.

Las propuestas son impulsadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de Córdoba y buscan informar a usuarios, familias y profesionales de la salud sobre cómo lograr una alimentación consciente, sostenible y basada en derechos.

Cronograma de actividades

Hospital San Roque 🕙 Jueves 16 – 10 a 11 hs. 📍Sala de espera de consultorios externos Actividad: “Nutrición Consciente” Se proyectará un video sobre desperdicio de alimentos y se promoverá un espacio de diálogo sobre compras responsables, conservación, reciclaje, compostaje y producción de huertas.

Hospital de Niños 🕚 Jueves 16 – 11 a 12 hs. 📍Patio del hospital Actividad: “El camino de los alimentos” A través de juegos, se trabajará con niños y familias sobre la importancia de una alimentación saludable desde la infancia.

Hospital Córdoba 🕙 Viernes 17 – 10 a 12 hs. 📍Aula de Servicio Social Actividad: “Manos en la tierra” Taller de huerta ecológica a cargo del equipo de INTA. Se abordarán temas como el uso de fertilizantes naturales, épocas de siembra y se entregarán semillas a los participantes.

Además, en los tres hospitales se proyectarán videos educativos en salas de espera, complementando el contenido de las jornadas.

Alimentación como derecho

La jornada retoma el lema de la FAO, que en 2025 propone repensar la alimentación desde una mirada que incluya salud, sostenibilidad y justicia social: dietas saludables, reducción del desperdicio y protección de los recursos naturales.

María Palacios Juncos, referente de la División Nutrición de la Secretaría de Salud, recordó que “la malnutrición en todas sus formas —hambre, sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas— sigue siendo un desafío global. Debemos garantizar el derecho a la alimentación desde un enfoque cultural, ambiental y social”.

Asimismo, destacó la necesidad de empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones informadas:

“Una buena alimentación es pilar clave del bienestar integral y la prevención de enfermedades crónicas. Este día debe impulsarnos a educar y orientar con compromiso”.

Cabe recordar que el derecho a la alimentación está consagrado en la Constitución Nacional Argentina y en la Ley N.º 25.724 de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada para toda la población, especialmente para los grupos más vulnerables.