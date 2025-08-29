En el marco del Día del Árbol, estudiantes de 4° año del Colegio FASTA Niño Jesús de Freyre llevaron adelante una nueva edición de su proyecto anual “Un Árbol por una Vida”, una iniciativa que vincula educación ambiental, compromiso comunitario y homenaje simbólico.

La actividad se desarrolló en la Plazoleta “José Hernández” de la localidad, donde se plantaron 50 árboles correspondientes a nacimientos ocurridos entre el 29 de agosto de 2024 y agosto de 2025.

A diferencia de las plantaciones tradicionales en línea, esta propuesta se organizó bajo el concepto de “parche de vegetación”, replicando un ecosistema de bosquecito que favorece la biodiversidad y el crecimiento natural.

Entre las especies elegidas se encuentran algarrobos, espinillos, temotuscá y moradillo, todas plantas nativas que fortalecen el entorno y revalorizan la flora autóctona.