En un operativo conjunto llevado a cabo en la zona rural de Morteros y Brinkmann se detectaron irregularidades laborales vinculadas a la falta de entrega de elementos de protección personal (EPP) y deficiencias habitacionales menores, según lo informado por UATRE.

La inspección fue realizada por la Delegación Córdoba Capital, en coordinación con la Seccional 871 San Francisco y personal de la Secretaría de Trabajo – Agencia San Francisco.

Durante el relevamiento se constató el incumplimiento de la Resolución 073/2017 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que establece la obligatoriedad de proveer EPP a los trabajadores rurales. También se identificaron condiciones de vivienda inadecuadas, aunque sin gravedad.

Frente a estas situaciones, se solicitó una audiencia con los responsables de los establecimientos inspeccionados. Cabe destacar que el operativo forma parte de los controles que se vienen realizando en distintas regiones para verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.