El político radical Diego Mestre fue víctima de la inseguridad en su vivienda ubicada en Córdoba córdoba. El exdiputado contó que su vivienda ubicada en barrio Argüello, fue desvalijada este miércoles. Al momento del robo no había nadie en el domicilio.

“Salí a las 9 de la mañana a trabajar y cuando volví, estaba todo desvalijado. Le han hecho palanca a la puerta, han entrado por detrás. Se llevaron prácticamente todo. Se llevaron casi toda la ropa, tablets, celulares. Los hechos de inseguridad están a la orden del día. No queda ni una familia que no haya sufrido un hecho de inseguridad”, reclamó el político.

Además, insistió en que desde el partido radical están reclamando “que el gobierno ejecute un plan de seguridad acorde”. “Acá no zafa nadie. Es todo el tiempo, a toda hora”, se quejó, en diálogo con El Doce.

Sobre las pérdidas materiales que sufrió, agregó: “No me he puesto a sacar el número. Horrible la sensación y horrible ser robado de esta manera. Ahora veré de qué manera puedo evitarlo, si con alguna alarma. El año pasado me robaron la rueda de auxilio del auto tres veces”

“No estoy contando nada que no se sepa por eso es que me parece importante que el gobierno se ponga las pilas con respecto a esto, después de tanto tiempo”, insistió Mestre.

Fuente: El Doce TV