Desde la Justicia solicitan difundir la búsqueda de Brian Emanuel Roldán, de 20 años de edad, de Morteros, quien fue visto por última vez el 25 de agosto a las 16:15 horas, cuando salió de su domicilio a bordo de una bicicleta playera de dama verde gastado; dirigiéndose a la casa de un amigo, donde nunca llegó, indicaron fuentes policiales.

Sus características físicas son: estatura 1.75 m, un poquito delgado, pesa 75 kg aproximadamente. Su cabello es corto, de color negro, pelo lacio. Su color de piel es trigueña.

Además informaron que tiene color de ojos marrón. No tiene brackets ni aparatos, tampoco usa lentes. Tiene una nariz larga. No tiene tatuajes. No tiene arito. No tiene cicatrices en su cuerpo.

Brian llevaba puesto remera manga corta de color azul marino, con letras en color negro en su parte delantera, pantalón de jeans de color azul oscuro, zapatillas deportivas Nike de color azul de tela con suela blanca, no llevaba dinero.

Ante cualquier información remitirla a la Unidad Judicial situada en calle J. B. Justo 256 de Morteros. TEL: 03562- 425334/39 y/o a la Fiscalia deíInstrucción de los tribunales de Morteros TEL: 03562-404663/5 o cualquier dependencia policial mas cercana.