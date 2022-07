Desde la cárcel, habló Diego Concha: “Nadie puede matar a alguien estando detenido”

“Durante 50 años de mi vida, 35 me dediqué a salvar vidas, no a quitarle la vida a nadie”. Esas fueron las palabras que utilizó Diego Concha, ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, al hablar por primera vez desde la cárcel de Bouwer.

Está preso desde noviembre del 2021 y hace una semana su situación judicial se agravó por la muerte de Luana Ludueña, la joven bombero que se suicidó en enero tras denunciarlo por abuso sexual. Está imputado por homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones. Podría implicar una pena a prisión perpetua.

A seis meses del lamentable desenlace, Concha habló con La súper mañana, programa radial conducido por Lalo Freyre en radio Suquía. Aseguró que aquel 14 de noviembre del 2021 se encontró “a tomar un café” con la bombera. Insistió en que ambos no estaban en actividad y “charlaron temas varios que no tenían nada que ver con temas inherentes a un subalterno”.

Ese día, según denunció Luana Ludueña, ocurrió el abuso sexual en un hotel alojamiento de la localidad de Malagueño, ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Sin embargo, el ex funcionario provincial negó la acusación en su contra: “Con respecto al abuso que hace mención la parte querellante no ocurrió en ningún hecho y seguramente eso va a ser comprobado con las pruebas por parte de mi defensa”.

Concha, quiso despegarse del agravamiento de su situación judicial, con el cambio de la figura (de abuso sexual a homicidio con abuso sexual), aunque sin comprender lo que implica la modificación: “Yo me encontraba alojado en Bouwer hacía más de 15 días producto de esa denuncia de mi pareja. Nadie puede matar a alguien estando detenido”.

Además, apuntó contra Luana Ludueña y pidió que se investiguen sus antecedentes. Si bien dijo que “quería ser muy respetuoso” al hablar de una persona que decidió quitarse la vida, exigió ir a fondo y conocer “cómo vivía Luana en Pilar”. Aseguró que “tenía algunos problemas con denuncias, peleas, discusiones”. Y agregó: “Habría que ver cuánto fue ayudada por sus problemas psicológicos, de alteraciones que yo me entero a posterior”.

Además, insistió en que “tiene pruebas suficientes” para demostrar lo contrario y que se “está juzgando de antemano”. “Acá quien debe investigar es la Justicia para aclarar la verdad porque si no estamos prejuzgando, hablando mal de una persona”, siguió Concha.

“Usted sabe claramente de mi trayectoria, a qué me he dedicado toda mi vida y cómo he sido en el momento en que estuve en mis funciones durante casi 22 años. Entonces es muy fácil juzgar de antemano sin previo dejar que la Justicia investigue. Lo que pasa que acá faltan realizar muchas tareas investigativas para llegar a la conclusión”, sentenció.

Diego Concha manifestó que se enteró a través de los medios de comunicación el cambio de carátula. Remarcó que desde el primer día se puso a disposición de la Justicia de Córdoba, pero cuestionó la prisión preventiva “sin un juicio que determine si son culpables o inocentes”. En ese sentido, dijo que hay “un abuso muy importante”.

“Creo que uno tiene que reconocer la meaculpa de no tener un reconocimiento estando en libertad de lo que pasa con la Justicia en Córdoba y eso sí es algo que me preocupa sobremanera”, sostuvo.

Además, Concha apuntó contra el abogado Carlos Nayi –representante de la familia de Luana Ludueña- por el ensañamiento hacia su persona, que lo afecta y “obviamente conlleva un daño colateral importancia hacia el resto de su familia”.

Atención

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda:

*Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año

*Mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional

*En Córdoba: WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898