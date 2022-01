El director del Hospital de Niños y titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Ledesma, fue denunciado por abuso sexual contra su expareja.

Según la denuncia, presentada este lunes, el funcionario provincial habría abusado sexualmente de su expareja el 27 de diciembre. La causa es dirigida por la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, a cargo de Ingrid Vago.

“Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte”, declaró la denunciante en El Doce de Córdoba.

“Me dijo que yo era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento”, agregó.