La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Gobierno de Córdoba dispuso la clausura preventiva de la firma Alpha Motors SAS, dedicada a la venta de motos 0km y autos usados y que opera bajo el nombre de fantasía “Alpha Motors”.

Personal de la mencionada dirección acudió al local, situado en calle Rivera Indarte 263 de la ciudad de Córdoba, tras constatar un incremento de denuncias e incumplimientos contractuales por parte de la empresa.

La medida fue adoptada en el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N° 10.247 por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, ya que los contratos de la firma presentaban numerosas cláusulas abusivas, omisiones en el deber de brindar información clara y demoras injustificadas en la entrega de productos adquiridos por numerosos consumidores.

Durante la inspección, se constató la presencia de aproximadamente 250 personas trabajando en un call center instalado en el primer piso de la empresa.

Como parte de la disposición, se estableció la prohibición de comercializar cualquier tipo de producto o servicio hasta que la empresa regularice su situación y cumpla con las normativas vigentes.

Asimismo, días atrás se remitieron las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un hecho delictivo vinculado a las conductas detectadas.

Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial se insta a los consumidores a informarse previamente sobre la concesionaria o comercio donde realizarán la compra o venta de un vehículo, verificando antecedentes y condiciones contractuales para evitar situaciones de riesgo o incumplimientos.

Se encuentran disponibles canales electrónicos para consultas y asesoramiento: