Decomisan carne y clausuran una faena ilegal en Malagueño tras un operativo sanitario

En la localidad de Malagueño, departamento Santa María, técnicos del Ministerio de Bioagroindustria, llevaron adelante inspecciones y allanamientos en establecimientos dedicados al faenamiento clandestino y la comercialización ilegal de carne.

Los procedimientos se realizaron de manera conjunta con personal de la Patrulla Rural y del Senasa, en el marco de las acciones de control sanitario y de seguridad alimentaria que impulsa la Provincia.

Durante los operativos se constató el faenamiento clandestino por parte de los inspeccionados y su posterior comercialización a través de redes sociales.

En el lugar se observaron sectores utilizados para el faenamiento y desposte sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ni las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de dicha actividad.

Como resultado, se procedió al decomiso de aproximadamente 50 kilogramos de carne bovina y de los elementos y equipos utilizados para la faena, además del cese inmediato de la actividad.

La carne que no contaba con las inspecciones sanitarias pertinentes fue trasladada a un frigorífico habilitado para su destrucción en digestor.

Las actuaciones se realizaron en el marco de las Leyes Provinciales N° 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana), N° 6.974 (Faenamiento, comercialización e industrialización de la carne) y N° 5.542 (Marcas y señales).

El Ministerio de Bioagroindustria recuerda a la población que todo producto o subproducto de origen animal debe provenir de frigoríficos, mataderos o establecimientos chacinadores habilitados, los cuales garantizan la trazabilidad, inocuidad y salubridad de los alimentos que llegan al consumidor.

Asimismo, se recuerda que las denuncias por establecimientos ilegales pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/ o comunicándose al 0800-888-82476.