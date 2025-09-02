Cursos de idiomas en Córdoba: abiertas las inscripciones para el nivel inicial
Jóvenes de 16 a 35 años pueden inscribirse hasta el 11 de septiembre en capacitaciones virtuales y gratuitas de inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín.
El Centro de Idiomas Córdoba, una iniciativa de la Agencia Córdoba Joven, abrió la tercera cohorte de inscripciones para sus cursos virtuales y asincrónicos de nivel inicial. Los cursos están destinados a jóvenes de 16 a 35 años que residan en la provincia.
Cronograma de inscripciones (hasta el jueves 11 de septiembre inclusive):
- Inglés: desde el 01/09
- Italiano: desde el 02/09
- Portugués: desde el 03/09
- Alemán: desde el 04/09
- Francés: desde el 05/09
- Chino Mandarín: desde el 08/09
Las clases inician el jueves 4 de septiembre.
Requisitos:
- Tener entre 16 y 35 años.
- Tener domicilio en la provincia de Córdoba.
- Acceder a CiDi Nivel 2.
Cómo inscribirse: Los interesados deben ingresar a https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list para inscribirse en un idioma por ciclo. Recibirán una notificación sobre el inicio de los cursos a través del correo electrónico vinculado a su cuenta de CiDi.
Los cursos son de libre acceso y se dictan a través de la plataforma Campus Córdoba. La formación incluye teleclases para desarrollar la comprensión oral y escrita, así como la producción escrita, y requiere la aprobación de un examen final integrador.