Cuáles son los cortes programados de EPEC para la llegada de la primavera en San Francisco
EPEC informó sobre cortes de luz en numerosas localidades para los próximos días, incluyendo San Francisco, Villa María, Capital, entre otras zonas.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 en distintas localidades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital, San Francisco, Villa Carlos Paz, entre otras.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC. A continuación, los cortes en cada día y localidad.
Cortes programados para el sábado 20
San Francisco
- Horacio: de 7 a 11 por mantenimiento correctivo.
- Zona afectada: Barrios Cotolengo, Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros.
Córdoba Capital
- De 8 a 10 por mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Ruta 19, entre avenida Circunvalación y barrio Malvinas Argentinas 3º sección, en forma parcial.
- 8 a 11 por mntenimiento en Red Aérea. Zona afectada: colectora de Circunvalación y General Savio, en forma parcial.
- 8 a 11:30 por poda sobre red Aérea de media tensión. Zona afectada: barrios: Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde, en forma parcial.
- 13:30 a 17:30 por poda en red de media tensión. Zonaa afectada: barrios: Villa Retiro, Villa Retiro de Horizonte y Parque Liceo 3º sección, en forma parcial.
- 13:30 a 17:30 por poda en red aérea de media tensión. Zona afectada: barrio: Gandhi de Horizonte, Natania 19 y 22, Los Aromas, Nuevo Urca y Altos de Don Bosco, en forma parcial.
- 14:30 a 18:30: mantenimiento en red subterránea. Zona afectada: veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte.
- 15:30 a 17:30 por mantenimiento en red subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles Larrañaga, Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, en forma total.
Carlos Paz y Unquillo
- 8 a 11 por mantenimiento en cámara transformadora subterránea. Localidad: Carlos Paz. Zona afectada: barrio Centro Nuevo, en sector comprendido por las calles: San Martín, Alberdi, Caseros y Pasaje San Ignacio.
- 8 a 11 por poda mantenimiento en red de media tensión. Localidad: Unquillo. Zona afectada: barrio Corral de Barrancas, en forma parcial.
Cortes programados para el domingo 21
- 7:00 a 7:10: mantenimiento en red aérea en Villa María. Zona afectada: barrio San Justo, en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Porfirio Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Avenida Presidente Perón. barrio General Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Lamadrid, Darío Ramonda y Porfirio. Seppey) y San Martín Parcial (perímetro comprendido entre calles Porfirio Seppey, Formosa, Brandsen y Bv. Sarmiento).
- 7 a 10 mantenimiento en red aérea en Wenceslao Escalante. Zona afectada: localidades de: Wenceslao Escalante, Pascanas y Laborde.
- 7 a 8 mantenimiento en red aérea Villa María. Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma.
- 7:30 a 12:30 mantenimiento en cámara transformadora subterránea en Córdoba. Zona afectada: área comprendida por las calles: Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en barrio Centro, en forma parcial.
- 7:30 a 12:30 mantenimiento en red aérea en Córdoba. Zona afectada: barrios: José Ignacio Díaz 5º sección, San Felipe y José Ignacio Rucci, en forma parcial.
- 7:30 a 13 mantenimiento en red aérea en Villa Valeria. Zona afectada: localidades de: Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi.