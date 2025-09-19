La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 en distintas localidades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital, San Francisco, Villa Carlos Paz, entre otras. 

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC. A continuación, los cortes en cada día y localidad.

Cortes programados para el sábado 20

San Francisco

  • Horacio: de 7 a 11 por mantenimiento correctivo. 
  • Zona afectada: Barrios Cotolengo, Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros.

Córdoba Capital

  • De 8 a 10 por mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Ruta 19, entre avenida Circunvalación y barrio Malvinas Argentinas 3º sección, en forma parcial.
  • 8 a 11 por mntenimiento en Red Aérea. Zona afectada: colectora de Circunvalación y General Savio, en forma parcial.
  • 8 a 11:30 por poda sobre red Aérea de media tensión. Zona afectada: barrios: Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde, en forma parcial.
  • 13:30 a 17:30 por poda en red de media tensión. Zonaa afectada: barrios: Villa Retiro, Villa Retiro de Horizonte y Parque Liceo 3º sección, en forma parcial.
  • 13:30 a 17:30 por poda en red aérea de media tensión. Zona afectada: barrio: Gandhi de Horizonte, Natania 19 y 22, Los Aromas, Nuevo Urca y Altos de Don Bosco, en forma parcial.
  • 14:30 a 18:30: mantenimiento en red subterránea. Zona afectada: veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte.
  • 15:30 a 17:30 por mantenimiento en red subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles Larrañaga, Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, en forma total.

Carlos Paz y Unquillo

  • 8 a 11 por mantenimiento en cámara transformadora subterránea. Localidad: Carlos Paz. Zona afectada: barrio Centro Nuevo, en sector comprendido por las calles: San Martín, Alberdi, Caseros y Pasaje San Ignacio.
  • 8 a 11 por poda mantenimiento en red de media tensión. Localidad: Unquillo. Zona afectada: barrio Corral de Barrancas, en forma parcial.

Cortes programados para el domingo 21

  • 7:00 a 7:10: mantenimiento en red aérea en Villa María. Zona afectada: barrio San Justo, en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Porfirio Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Avenida Presidente Perón. barrio General Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Lamadrid, Darío Ramonda y Porfirio. Seppey) y San Martín Parcial (perímetro comprendido entre calles Porfirio Seppey, Formosa, Brandsen y Bv. Sarmiento).
  • 7 a 10 mantenimiento en red aérea en Wenceslao Escalante. Zona afectada: localidades de: Wenceslao Escalante, Pascanas y Laborde.
  • 7 a 8 mantenimiento en red aérea Villa María. Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma.
  • 7:30 a 12:30 mantenimiento en cámara transformadora subterránea en Córdoba. Zona afectada: área comprendida por las calles: Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en barrio Centro, en forma parcial.
  • 7:30 a 12:30 mantenimiento en red aérea en Córdoba. Zona afectada: barrios: José Ignacio Díaz 5º sección, San Felipe y José Ignacio Rucci, en forma parcial.
  • 7:30 a 13 mantenimiento en red aérea en Villa Valeria. Zona afectada: localidades de: Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi.