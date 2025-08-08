La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 9 y domingo 10 de agosto de 2025 en numerosas localidades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital, Villa María, Río Cuarto, Marcos Juárez, Villa Nueva, Bell Ville y Toledo, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle completo de los cortes por día y localidad:

Cortes programados para el sábado 9 de agosto

Córdoba Capital

De 08:00 a 11:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Marqués de Sobremonte, San Martín Norte, La France y Las Magnolias, en forma parcial.

. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Marqués de Sobremonte, San Martín Norte, La France y Las Magnolias, en forma parcial. De 08:00 a 11:30 . Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: barrios: Yofre, Yofre Norte, Yofre Sud, Parque Montecristo, La Hortensia, Vivero Norte y Santa Clara de Asís, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: barrios: Yofre, Yofre Norte, Yofre Sud, Parque Montecristo, La Hortensia, Vivero Norte y Santa Clara de Asís, en forma parcial. De 09:00 a 14:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Villa Siburu, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Villa Siburu, en forma parcial. De 10:00 a 13:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Argüello, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Argüello, en forma parcial. De 13:30 a 17:30 . Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: zona rural, Villa Gran Parque y Villa Retiro, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: zona rural, Villa Gran Parque y Villa Retiro, en forma parcial. De 15:30 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Río, Buenos Aires, Corrientes y Chacabuco, en forma parcial.

Marcos Juárez

De 07:00 a 08:00. Motivo: Energizar Nueva Estación Transformadora. Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales aledañas.

Río Cuarto

De 08:00 a 12:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: zona rural de Río Cuarto, Campo de Mura, Giorgi y Mainero.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: zona rural de Río Cuarto, Campo de Mura, Giorgi y Mainero. De 13:00 a 13:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: calles: Buteller, Garibaldi y Roberto Pairo.

Villa María

De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios General Roca, Ramón Carrillo, Soc. Rural, Hospital Pasteur y Manuel Belgrano.

Cortes programados para el domingo 10 de agosto

Córdoba Capital

De 08:00 a 11:00. Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria. Zona afectada: barrio Alta Córdoba, en forma parcial.

De 09:00 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio General Paz, en forma parcial.

De 09:30 a 15:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Ríos, Illia, Salta y Chacabuco, en forma parcial.

Etruria

De 07:00 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: localidad de Etruria.

Ausonia y zonas aledañas

De 07:00 a 07:05 . Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.

. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha. De 12:55 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.

Villa Nueva

De 07:30 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Villa del Parque, La Floresta, Portal de la Costa, La Reserva, Roca, Portal del Sol, Masterplan, Sarmiento y Zona Industrial.

Bell Ville

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: zona Noreste y Sureste de la ciudad, en área comprendida por las calles: Ascasubi, Córdoba, Figueroa Alcorta e Illia.

Río Cuarto

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio I.P.V Alberdi y calles: Montevideo, Laprida, Matías Nolasco y Patricias Mendocinas.

Toledo