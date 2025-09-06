Cuáles son los cortes programados de EPEC para el sábado 6 y domingo 7 de septiembre
EPEC informó sobre cortes de luz en numerosas localidades para los próximos días, incluyendo Córdoba capital, San Francisco, Río Cuarto y Villa María.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025 en numerosas localidades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital, Villa María, San Francisco, Río Cuarto y Villa Allende, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, los cortes en cada día y localidad.
Cortes programados para el sábado 6 de septiembre
Córdoba Capital
- De 08:00 a 14:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidades de Charras y Olaeta.
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: San Vicente, Crisol Norte, Juniors, en forma parcial.
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Santa Ana y Roque Sáenz Peña, en forma parcial.
- De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, en forma parcial.
- De 15:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: Centro Logístico Córdoba.
San Francisco
- De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Barrio Catedral, entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.
- De 12:30 a 16:30. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Barrios Roca y Vélez Sarsfield, entre calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.
Estación General Paz
- De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
- De 07:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Estación General Paz.
- De 11:30 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
Villa Allende
- De 07:00 a 07:20. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
- De 07:30 a 10:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.
- De 10:30 a 10:50. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
Villa Río Icho Cruz
- De 08:15 a 08:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.
- De 12:30 a 12:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.
Cuesta Blanca
- De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Cuesta Blanca, en forma total y Villa Icho Cruz, en forma parcial.
Marcos Juárez
- De 13:00 a 16:00. Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec. Zona afectada: localidades de: General Roca y Saira y sus correspondientes zonas rurales.
Leones
- De 13:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Bv. Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Y barrio La Fortuna.
Ucacha
- De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: Localidades Ucacha y Bengolea.
Río Ceballos
- De 13:30 a 14:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
- De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Parque Luján, Los Vascos, San Marcos, La Adelina, Bela Vista, Villa Catalina y Camino Santo Domingo.
- De 16:00 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
Villa María
- De 14:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrio Las Playas en forma parcial, área comprendida entre las calles Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Av. Presidente Perón. Salón Royal House y Estación de Servicio Puma.
Cortes programados para el domingo 7 de septiembre
Córdoba Capital
- De 07:00 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: área comprendida entre la esquina de las calles Celso Barrios y O´Higgins y la altura 4800 de la calle O´Higgins, en forma parcial.
- De 07:15 a 07:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.
- De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Santa Fe y Mendoza, en forma parcial.
- De 08:00 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Argüello Norte y Villa 9 de Julio, en forma parcial.
- De 08:00 a 13:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidades de Santa Elena, Sebastián Elcano y su zona rural.
- De 08:30 a 13:30. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: barrio Alberdi, en forma parcial.
- De 11:45 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.
Villa María
- De 07:30 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: zonas de: Hipermercado, Parque Norte, 76 Viviendas, Trinitarios y Almirante Brown, en forma total y zonas de: Manuel Belgrano y Carlos Pellegrini en forma parcial.
Capilla del Monte
- De 07:45 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.
- De 11:30 a 11:45. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.
Río Cuarto
- De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Sector comprendido por Kowalk, Presidente Perón Centro, Av. Italia y La Madrid.
Ticino
- De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Ticino.
Cosquín
- De 08:30 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: localidades de: Cosquín, Villa Bustos, Santa María, Villa Caeiro y Molinari.