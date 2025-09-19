La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 en numerosas localidades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital, Villa María, San Francisco, Río Cuarto y Villa Allende, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, los cortes en cada día y localidad.

Cortes programados para el sábado 20 de septiembre

San Francisco

De 07:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Barrios Cotolengo, Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros.

Córdoba Capital

De 08:00 a 10:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Ruta 19, entre avenida Circunvalación y barrio Malvinas Argentinas 3º sección, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: colectora de Circunvalación y General Savio, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrio: Gandhi de Horizonte, Natania 19 y 22, Los Aromas, Nuevo Urca y Altos de Don Bosco, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Villa Retiro, Villa Retiro de Horizonte y Parque Liceo 3º sección, en forma parcial.

De 14:30 a 18:30. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte.

. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte. De 15:30 a 17:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles: Larrañaga, Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, en forma total.

Villa Carlos Paz

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: barrio Centro Nuevo, en sector comprendido por las calles: San Martín, Alberdi, Caseros y Pasaje San Ignacio.

Alta Gracia y Falda del Carmen

De 08:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Ampliación Villa Juana y Mujica I, II y III.

De 08:30 a 08:50. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Alta Gracia y Falda del Carmen: barrios Villa Camiares, Villa Juana, Reserva Tajamar, Loteo Portal del Tala, Valle Alegre, Estancia Los Algarrobos, Loteo La Escondida, Camino al Autódromo, Derivación San Esteban y Campo Pereyra.

De 12:10 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Alta Gracia y Falda del Carmen: barrios Villa Camiares, Villa Juana, Reserva Tajamar, Loteo Portal del Tala, Valle Alegre, Estancia Los Algarrobos, Loteo La Escondida, Camino al Autódromo, Derivación San Esteban y Campo Pereyra.

Cortes programados para el domingo 21 de septiembre

Villa María

De 07:00 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma. De 07:00 a 07:10. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio San Justo, en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Porfirio Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Avenida Presidente Perón; barrio General Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Lamadrid, Darío Ramonda y Porfirio. Seppey) y San Martín parcial (perímetro comprendido entre calles Porfirio Seppey, Formosa, Brandsen y Bv. Sarmiento).

Wenceslao Escalante

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Wenceslao Escalante, Pascanas y Laborde.

Córdoba Capital

De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: José Ignacio Díaz 5º sección, San Felipe y José Ignacio Rucci, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: José Ignacio Díaz 5º sección, San Felipe y José Ignacio Rucci, en forma parcial. De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: área comprendida por las calles: Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en barrio Centro, en forma parcial.

Villa Valeria