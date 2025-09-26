La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes del suministro eléctrico programados para el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en numerosas localidades de la provincia, entre ellas la ciudades de Córdoba, San Francisco, Villa María y Río Cuarto, debido a diversas tareas de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

Según la información de EPEC, a continuación se detallan los cortes programados en cada localidad:

Cortes programados para el sábado 27 de septiembre

San Francisco

De 07:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet, Consolata, Dos Hermanos y 9 de septiembre, en forma parcial.

Río Ceballos

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: San Ambrosio, Villa La Selva, Belo Horizonte, Altos del Cuadrado.

Córdoba Capital

De 08:00 a 11:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Villa Belgrano, Granja de Funes y Argüello, en forma parcial.

Cortes programados para el domingo 28 de septiembre

Córdoba Capital

De 06:30 a 09:30 . Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Villa San Carlos y Country Jockey Club, en forma parcial.

. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Av. Colón, 9 de julio, Neuquén e Ingeniero López, en forma parcial. De 08:30 a 12:30. Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Barrio Quintas de Ferreyra, en forma total.

Río Cuarto

De 07:00 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Alta Tensión. Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Nacional nº 30 camino a Achiras, zona del Bañado, Cementerio Perpetual, Complejo AOITA, Achiras Rural, Loteo La Antonia y Pasaje San José.

Ticino y Dalmacio Vélez Sarsfield

De 07:00 a 07:10 . Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea. Zona afectada: localidades de Dalmacio Vèlez Sarsfield y Ticino.

Las Perdices

De 07:00 a 11:00. Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Las Perdices.

Río Tercero, Corralito y Monte Ralo

De 07:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Localidades de Rio Tercero, Corralito y Monte Ralo.

Villa María

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Ameghino (entre calles Jujuy, Bv. España, Buenos Aires y Alberdi), Lamadrid (entre calles Buenos Aires, Bv. M. T. de Alvear, Entre Ríos y Pablo Colabianchi) y Centro Norte (entre calles Bv. España, Jujuy, Av. L. N. Alem, San Juan, Lisandro de la Torre, Santa Fe, Chile y Buenos Aires).

Colazo, James Craik y Las Junturas