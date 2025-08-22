Cuáles son los cortes programados de EPEC para el 23 y 24 de agosto
En San Francisco, habrá tres cortes este sábado, uno de 8 a 12 y dos más breves. Conocé las zonas afectadas.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre interrupciones del suministro eléctrico programadas para los días sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2025, debido a tareas de mantenimiento, mejoras y trabajos en cámaras y subestaciones. Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o consultar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, se detallan los cortes programados en cada localidad:
Sábado 23 de agosto
Marcos Juárez
• De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento en subestación transformadora. Zona afectada: Barrios Suroeste (parcial), Noroeste (parcial), zona Industrial Sur, zona Industrial Norte, Villa Argentina (parcial) y Lavalle (parcial).
• De 13:00 a 13:30. Motivo: Mantenimiento en subestación transformadora. Zona afectada: Barrios Suroeste (parcial), Noroeste (parcial), zona Industrial Sur, zona Industrial Norte, Villa Argentina (parcial) y Lavalle (parcial).
Tancacha
• De 07:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento en red aérea. Zona afectada: Sector comprendido por calles Leandro N. Alem, Jujuy, Remedios de Escalada y Tucumán.
Córdoba
• De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento en red primaria de distribución. Zona afectada: Barrios Coronel Olmedo y Cárcano de Horizonte, en forma total.
• De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento en cámara de distribución primaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Chacabuco, Ituzaingó, Crisol y Chile, en forma parcial.
• De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda sobre red aérea de media tensión. Zona afectada: Barrios Guiñazú, Recreo Norte, Villa Alicia Risle, Villa La Tela, El Chaparral y La Pastora, en forma parcial.
• De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda sobre red aérea de media tensión. Zona afectada: Barrios Villa Gran Parque y María Lastenia, en forma parcial.
• De 14:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento en cámara transformadora subterránea. Zona afectada: Zona comprendida por las calles Avellaneda, Rodríguez Peña, La Rioja y Humberto Primo, en forma parcial.
San Francisco
• De 07:50 a 08:00. Motivo: Ampliación de redes de distribución primaria. Zona afectada: Barrios Loteo Manantiales, Loteo Parque Maipú, Loteo Palmares I, II, III y IV, Loteo Altos del Prado, Loteo Molinelli, Loteo Magdalena II, Loteo Timbues I, Loteo Boutique, El Prado y Corradi.
• De 08:00 a 12:00. Motivo: Ampliación de redes de distribución primaria. Zona afectada: Barrios General Savio, Timbues II y III, Senderos del Savio y sector comprendido por calles A. Berni, Genaro, Av. Güemes y Las Magnolias.
• De 11:50 a 12:00. Motivo: Ampliación de redes de distribución primaria. Zona afectada: Barrios Loteo Manantiales, Loteo Parque Maipú, Loteo Palmares I, II, III y IV, Loteo Altos del Prado, Loteo Molinelli, Loteo Magdalena II, Loteo Timbues I, Loteo Boutique, El Prado y Corradi.
Río Cuarto
• De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento correctivo. Zona afectada: Sector comprendido por calles Av. Argentina, Brasil, San Luis y F. Muñiz.
Domingo 24 de agosto
Arroyo Cabral
• De 07:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento en red aérea. Zona afectada: Localidades Arroyo Cabral y Luca.
Córdoba
• De 07:30 a 17:30. Motivo: Mantenimiento en cámara de distribución primaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles 25 de Mayo, Rosario de Santa Fe, Rivadavia y Av. Maipú, en forma parcial.
• De 08:00 a 11:30. Motivo: Mejoras en redes de distribución secundaria. Zona afectada: Barrio Villa Alberdi, en forma parcial.
• De 09:00 a 10:30. Motivo: Mejoras en cámara de distribución primaria y secundaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Belgrano (entre Caseros y Dean Funes) y 27 de Abril (entre Belgrano y Vélez Sarsfield).
• De 09:30 a 15:30. Motivo: Restricción solicitada por terceros. Zona afectada: Barrio Villa Azalais Oeste, en forma parcial.
• De 11:00 a 12:30. Motivo: Mantenimiento en cámara de distribución secundaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Tucumán (entre 9 de Julio y Santa Rosa) y Colón (entre Tucumán y General Paz).
Pilar
• De 08:00 a 12:00. Motivo: Puesta en servicio de nueva red aérea. Zona afectada: Sector Norte.
Vicuña Mackenna
• De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento en red aérea. Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.