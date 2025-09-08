La cooperativa láctea SanCor, con presencia en localidades de la región, atraviesa una nueva crisis financiera que pone en jaque su continuidad debido a la falta de pago de salarios, aportes y deudas acumuladas.

Este lunes se conoció que Atilra, el sindicato de los trabajadores lecheros, ha solicitado la quiebra de SanCor CUL. La decisión fue tomada por unanimidad en una asamblea extraordinaria, motivada por la grave situación. Ya avalado el pedido la medida se solicitará ante el juzgado que lleva adelante el Concurso Preventivo de la compañía.

Desde ATILRA sostienen que la empresa mantiene una deuda histórica preconcursal de $69 mil millones por 1860 créditos laborales, un pasivo que evidencia la dificultad de la compañía para cumplir con sus obligaciones básicas.

Por otra parte también hay incumplimientos post-concursales, con sueldos adeudados de abril a agosto de 2025, el aguinaldo y aportes esenciales retenidos a Obra Social del Personal de la Industria Lechera (OSPIL), Asociación Mutual del Personal de la Industria Lechera (AMPIL) y al propio sindicato. Estos atrasos superan los $14 mil millones y en su consideración representan insolvencia.

Los trabajadores resolvieron que el pedido se realice pero que se haga con continuidad de explotación. Mientras avance el proceso consideran que no debería detenerse el trabajo y así se preservarían fuentes de trabajo, en tanto apuntan a que lleguen inversores e inicie una nueva administración que salde las deudas.