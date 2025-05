Córdoba tendrá su propio espacio en el puerto de Santa Fe

La Provincia de Córdoba contará con un espacio operativo exclusivo en el puerto de Santa Fe, un paso clave para fortalecer la logística regional y el comercio exterior.

El acuerdo fue formalizado mediante un Convenio Marco de Colaboración entre el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, con el objetivo de consolidar una red logística integrada entre ambas provincias.

El convenio establece la cesión gratuita de hasta 10.000 metros cuadrados dentro del predio de la terminal de contenedores y cargas generales del puerto santafesino.

El gobernador Martín Llaryora destacó la importancia de generar condiciones estructurales para el desarrollo y afirmó que, sin ellas, es imposible crecer y ser competitivos. Además, subrayó que las provincias continúan implementando políticas sostenidas en este sentido.

“La infraestructura es la madre del progreso. Abandonar esta discusión es renunciar al desarrollo, a las inversiones y, por ende, al trabajo. Sin inversiones no hay trabajo; sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay progreso”, afirmó Llaryora.

El mandatario también instó a impulsar la infraestructura fluvial y planteó que “ver una oportunidad en cada uno de los ríos, en cada uno de los puertos, es el cambio cultural que nuestra generación tiene que trabajar”.

El nuevo espacio, resultado del acuerdo entre Córdoba y Santa Fe, podrá ser utilizado por la provincia mediterránea para operaciones logísticas durante un período inicial de cinco años, con renovación automática. Permitirá la instalación de equipamiento, depósitos fiscales y otras bases operativas estratégicas.

El convenio busca promover la integración productiva y comercial entre ambas provincias, consolidar un clúster logístico regional y generar herramientas conjuntas para potenciar las exportaciones.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, señaló: “Para Córdoba y para el sector productivo manufacturero, tener esta presencia en diálogos y negociaciones sobre el uso de puertos, vías navegables y logística es clave para mejorar la competitividad de nuestros productos”.

“Estamos abordando un tema prioritario no solo para las provincias de la Región Centro, sino también del Litoral y del Noroeste: lograr que las vías del Paraná sean navegables en su máxima capacidad”, añadió.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el valor estratégico de los puertos santafesinos y consideró que, si Córdoba los utiliza con regularidad, obtendrá una ventaja competitiva al reducir casi 300 kilómetros en el trayecto de sus exportaciones.

“Distintos servicios pueden ofrecerse, y nos parecía importante que esta Región Centro —que se consolida por el trabajo de nuestros gobernadores, como Martín Llaryora en Córdoba, Maximiliano Pullaro en Santa Fe y Rogelio Frigerio en Entre Ríos— avance con agendas y acciones concretas”, afirmó Puccini.

La iniciativa responde a una visión compartida por las provincias de la Región Centro, orientada a fomentar el uso intensivo de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje central para internacionalizar las cadenas productivas, reducir costos y mejorar la competitividad.

Además, los sectores productivos de Córdoba se verán beneficiados por el acuerdo que el puerto de Santa Fe mantiene con una terminal portuaria de Uruguay, lo que refuerza la promoción de la internacionalización de productos locales.

El secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Juan Carlos Massei, calificó la reunión como “un hecho histórico” y destacó: “Es el corolario de 15 meses de trabajo por voluntad de los tres gobernadores de la Región Centro, quienes tienen una mirada productivista”.

A su vez, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, resaltó que se trató de una “jornada histórica” por el trabajo conjunto, “priorizando la infraestructura —como dijo el gobernador Llaryora— y, sobre todo, la mejora de la competitividad, el potencial de las inversiones y el empleo en nuestra región”.

Finalmente, el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Daniel Cura, señaló que los sectores productivos podrán almacenar su mercadería en el puerto, lo que generará un ahorro del 15% al 25% en costos logísticos.

Del acto participaron el secretario de Industria, Ignacio Tovo; la secretaria de Comercio, Nadia Villegas; y referentes del sector privado.