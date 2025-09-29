Con el objetivo de generar 15.000 nuevas oportunidades laborales para jóvenes cordobeses, el gobernador Martín Llaryora encabezó este domingo el relanzamiento oficial del Programa Primer Paso (PPP), en un acto celebrado en el Centro Cívico de Córdoba. La medida apunta a personas de entre 16 y 25 años que se encuentren desempleadas, combinando formación, práctica laboral y experiencia en relación de dependencia.

“Gobernar es generar trabajo. El empleo cambia la vida, permite proyectar un futuro y tomar decisiones”, expresó el gobernador, y afirmó que el PPP es “el mejor programa de entrenamiento laboral de Argentina, y quizás de Latinoamérica, porque no hay muchas iniciativas como esta”.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 3 de noviembre, a través del sitio oficial: 👉 https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar

Dos modalidades para ingresar al mundo laboral

El programa contempla dos modalidades de incorporación:

Práctica Laboral:

Cupo: 7.500 beneficiarios.

Entrenamiento en empresas privadas por 20 horas semanales durante seis meses.

Asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, cofinanciada entre la provincia y la empresa.

Acceso al Boleto Obrero Social (BOS).

Inscripción mediante acuerdo con una empresa y formulario de postulación.

Relación de Dependencia:

Cupo: 7.500 trabajadores.

Ingreso directo al empleo formal, con aportes estatales de 1 SMVM por 12 meses.

Remuneración según convenio colectivo correspondiente.

Inscripción a cargo del representante legal de la empresa.

Inclusión y oportunidades reales

El programa contempla cupos especiales para garantizar la igualdad de oportunidades:

25% del total reservado para jóvenes del noroeste provincial y departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña (en el marco del Programa de Igualdad Territorial).

5% para personas con discapacidad y trasplantados.

5% para personas en situación de alta vulnerabilidad social.

Un modelo cordobés que ya impactó a miles

Desde su creación, el PPP ya benefició a más de 200.000 jóvenes, consolidándose como una política de Estado que ha evolucionado para responder a las necesidades del contexto. La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, lo definió como una “marca cordobesa” que sigue creciendo gracias al compromiso conjunto del Estado y el sector privado.

“En Córdoba no miramos para el costado, elegimos ser parte de la solución”, sostuvo la ministra durante el lanzamiento, destacando el rol del programa en el contexto actual de crisis laboral a nivel nacional.

También participaron del acto el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, representantes gremiales y empresariales, y funcionarios del gabinete provincial. Todos coincidieron en que esta política pública es clave para impulsar la formación y la inclusión laboral, especialmente entre quienes más lo necesitan.

“Si Córdoba puede hacerlo, Argentina también. Hay que construir más puentes y menos trincheras”, concluyó Llaryora, al pedir que esta iniciativa se replique a nivel nacional.

Para más información y postulaciones, ingresar a: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar