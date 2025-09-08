El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, entregaron insumos y equipamiento para reforzar las acciones de prevención y control del mosquito transmisor del dengue en la capital. En esta oportunidad, se entregaron 50 mochilas pulverizadoras con motor a explosión, y 50 litros de Depe, un insecticida de amplio espectro utilizado para el control de mosquitos. El monto de inversión fue de 67 millones de pesos.

Esta acción se realizó a través del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria y la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial de la cartera sanitaria, que ya realizó la distribución de estos insumos en 428 municipios de la provincia. El equipamiento permitirá desarrollar diferentes operativos de bloqueo de foco/vectorial intra y peri domiciliario, y es parte del Plan de Abordaje Integral de Dengue de la temporada 2025-2026.

Durante la entrega, Pieckenstainer destacó: “Hoy estamos nuevamente fortaleciendo esta relación entre el Ministerio y la Intendencia, trabajando y colaborando. Traemos los insumos, los descartables, incluso el equipamiento para realizar los bloqueos temprano de los casos positivos”.

Córdoba refuerza la prevención del dengue con nueva entrega de equipamiento

Por su parte, Passerini resaltó: “A esta altura del año pasado iniciamos el trabajo de ordenamiento ambiental en toda el área metropolitana. En esa instancia, la sinergia y complementación con el área metropolitana fue clave para tener mejores resultados. Vamos a involucrar más sectores de manera coordinada para que menos personas tengan que pasar por el sistema de salud”.

Acompañaron la entrega, los secretarios de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, Gustavo Klein; de Salud, Carlos Giordana; el director general del Primer nivel de atención, Andrés Córdoba y la directora de Planificación estratégica en gestión de salud, Sonia Nievas, junto al secretario de salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff; y otros referentes en las acciones de prevención del dengue.

Es importante mencionar que la fumigación no es una medida para prevenir la enfermedad, sino una acción que tiende a eliminar o controlar los mosquitos adultos que posiblemente puedan estar infectados.

El producto utilizado en Salud Pública no tiene residualidad y no controla huevos o los estadios juveniles acuáticos del insecto como las larvas y pupas, por esto es fundamental eliminar todos los objetos innecesarios que acumulen agua para reducir la población de estos mosquitos.

En este sentido, y en esta época del año, es fundamental comenzar con las acciones de ordenamiento ambiental en el domicilio. Entre ellas, se destacan las siguientes:

Mantener el agua limpia de piscinas, especialmente las de lona.
Eliminar, colocar boca abajo, tapar o vaciar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.
Mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados.
Limpiar a diario los bebederos de animales, cepillando las paredes del recipiente.
Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Si no es posible, lavarlos diariamente y cambiar el agua.
Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.