Córdoba reactivó la obra de la Autopista 19: “La 19 es la ruta con más accidentes por kilómetro”, dijo Fabián López

Con una dura crítica al Gobierno nacional por la paralización de la obra, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, explicó que entre las razones que evidencian la necesidad de construir la autopista nacional 19 se destaca que la actual ruta nacional 19 es la que presenta mayor índice de siniestralidad de las arterias nacionales que atraviesan Córdoba.

López destacó la decisión del gobernador Martín Llaryora de reactivar la construcción de la Autopista Nacional 19, con una inversión que será íntegramente financiada con fondos del Gobierno de Córdoba, sin aportes de la Nación.

Ayer lunes, durante el acto realizado en cercanías de Cañada Jeanmaire y en el que se anunció el inicio de los trabajos en el tramo que va de San Francisco a esa ubicación, López remarcó la importancia estratégica de esta autopista: “La autopista es la que tiene el mayor nivel de seguridad, es multicarril, calzadas separadas, no tiene ningún cruce a nivel, y también tiene restringidos los accesos. Eso se define en base a parámetros que hacen a la cantidad de accidentes y la cantidad de tránsito”.

El funcionario explicó que la decisión de construir una autopista y no una autovía responde a la intensidad del tránsito en la zona: “En este tramo, desde Arroyito a Río Primero, inclusive hasta Devoto, hay lugares que estamos ya cerca de 7.000 vehículos por día, con un alto porcentaje de camiones y ómnibus. Ese porcentaje indica la necesidad de intervenir y no pasar de una ruta común a una autovía, sino a una autopista”.

El monto de los contratos, según precisó el ministro, es de $ 191.166.147 (191 mil millones de pesos=.

"En Córdoba estamos construyendo dos: la circunvalación de Villa María y vamos a terminar de construir esta en formato autopista", detalló.

“La ruta de la muerte”

López fue contundente al hablar sobre la peligrosidad del tramo que será intervenido: “Si vemos la cantidad de kilómetros que tiene cada ruta nacional en Córdoba y la cantidad de accidentes, la que mayor cantidad de accidentes por kilómetro tiene es precisamente esta, como el gobernador le llama: la ruta de la muerte. Y es por eso que requiere una mirada especial y una intervención especial pasando de ruta común a autopista”.

Recordó que la Provincia ya había cumplido su parte en 2019, al concluir el tramo Monte Cristo–Río Primero, tal como se acordó con la Nación en 2016: “La Nación tenía que encargarse de los cuatro tramos restantes. La Provincia terminó su responsabilidad y la Nación tiene paralizada la obra desde 2019, o sea, desde tres gestiones nacionales: la del presidente Macri, la del presidente Alberto Fernández y la del presidente Milei”.

Criticó además la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional: “Abandonada, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de preocupación, con total irresponsabilidad. Apenas asumió nuestro gobernador, decidió ponerle punto final a esto. Empezó urgentemente las gestiones para que, si no la van a hacer, que dejen que la provincia de Córdoba la termine”.

Dos tramos clave, 62,9 kilómetros

La obra reactivada este lunes comprende 33,5 kilómetros divididos en dos secciones (Devoto–Cañada Jeanmaire y Devoto–San Francisco), que se suman a los 29,4 kilómetros del tramo Santiago Temple–Arroyito, cuya ejecución fue anunciada días atrás. Ambos estaban paralizados y sin avances desde hace años.

“Con ese proyecto abordamos la necesidad de iniciar un proceso que permita terminar los dos tramos que faltaban. Eran 29,4 kilómetros abandonados más estos 33,5. Todavía no nos habían firmado los papeles ni nos habían autorizado para ingresar a hacer la obra, pero de nuevo el gobernador nos dijo: ‘Démosle para adelante’”, afirmó López.

El ministro detalló que la preadjudicación ya fue realizada y que se llegó a ese punto sin la transferencia formal por parte de Nación: “Llegamos al 30 de julio y seguíamos esperando con las empresas ya seleccionadas que nos firmaran para poder empezar a construir. Eso seguía sin aparecer”.

Presión institucional y trabajo conjunto

Según López, la Provincia logró avanzar gracias al trabajo coordinado con los municipios: “Hubo un fuerte trabajo del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, con todos los intendentes, donde todos condujeron la sanción a través de los Concejos Deliberantes y ordenanzas. Fue una firme decisión de los municipios para ponerle presión al Gobierno nacional para que de una vez firme el papel que nos permita avanzar”.

Destacó que se presentaron al menos 25 pedidos formales ante Nación para destrabar la situación. Finalmente, señaló que recién el 17 de septiembre de 2025 se firmó el acta complementaria que otorga a Córdoba la posesión efectiva de la traza para ejecutar la obra.

“Fue una tarea de conjunto, una tarea que no distinguió pertenencia política, partidaria. Empujamos todos juntos para llegar a este día”, afirmó.

En clave de sostenibilidad

El ministro también hizo foco en que la nueva etapa de la obra incorporará criterios ambientales: “El gobernador nos pidió no solo invertir los recursos en infraestructura con todos los beneficios, sino también que sea sostenible. Por eso, las empresas adjudicadas tendrán mayor uso de biocombustibles en la flota vehicular y maquinaria vial, e incorporación de materiales de baja huella de carbono”.

Concluyó que se medirá la huella de carbono por cada kilómetro construido: “Eso también es parte de pensar una obra pública moderna y responsable"