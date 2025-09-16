La Provincia, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para fortalecer el desarrollo sostenible del sector agropecuario en Córdoba.

El objetivo principal es generar información precisa sobre el aprovechamiento, en la actividad agronómica, de los nutrientes y la materia orgánica presentes en los residuos pecuarios.

En la ocasión, la ministra Victoria Flores firmó el convenio con la institución, la cual tendrá una duración de siete meses. Se contempla una inversión total de $21.908.325 pesos, destinados a seleccionar los establecimientos, capacitar al personal y realizar los muestreos de efluentes, análisis de laboratorio y evaluación de los resultados.

El estudio se llevará a cabo en establecimientos lecheros de la provincia de Córdoba y evaluará el funcionamiento del sistema de estabilización de efluentes (lagunas anaeróbicas), y el impacto de su uso en los suelos.

Con este proceso, se analizará si la utilización de residuos ganaderos tratados en lagunas de estabilización contribuye a aumentar la fertilidad de los suelos y ver si, de este modo, se potencia la producción agropecuaria.

De esta manera, se impulsa la economía circular a través de la reutilización de los desechos como fertilizantes de gran valor ecológico por ser respetuosos con el ambiente.