Con motivo del Día de la Primavera y el Día del Estudiante, la ciudad de Córdoba se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades culturales, recreativas y turísticas. La Municipalidad organizó una agenda variada que se desplegará en parques, plazas, museos y paseos desde el sábado 20 al domingo 21 de septiembre, y continuará en los días siguientes.

Sábado con múltiples escenarios

Las celebraciones comenzarán este sábado 20 en distintos puntos de la ciudad. Uno de los epicentros será el Parque Las Heras-Elisa, donde desde las 16:00 h se podrá disfrutar del festival "Talento de Barrio", con presentaciones de jóvenes artistas, actividades de realidad virtual, una kermesse, vacunación antirrábica y más.

En paralelo, el Parque de la Biodiversidad ofrecerá actividades de educación ambiental durante todo el día, mientras que en el hall del Pabellón Argentina (UNC) se desarrollará un abierto de ajedrez social, con participación libre y propuestas de concientización e inclusión.

También el sábado, desde las 15:00, el Museo Metropolitano de Arte Urbano en Plaza España será sede del festival gráfico Asteroide, con más de 60 proyectos de diseño, talleres, conversatorios y música en vivo hasta las 21:30.

La jornada culminará con la esperada "Noche de los Paseos", de 17:00 a 23:00, que incluirá espectáculos en vivo y ferias en diversos puntos: Plaza General Paz, Plaza Jerónimo del Barco, Plaza Alta Córdoba, Paseo Güemes, entre otros. Todos los espacios estarán vinculados a emprendimientos de la economía social.

Domingo con Axel y más

El domingo 21, el gran protagonista será el show del cantante Axel, quien se presentará desde las 17:00 h en Plaza España. El evento incluirá también a Lucho Arrieta, Luciano Persoglia, Misty Soul Choir y DJs.

Además, ese día se podrá participar de la visita guiada "El Cordobazo", con salida desde la Oficina de Información Turística Güemes a las 10:30 h. El recorrido será a pie y gratuito, con paradas en sitios históricos como la CGT, las escalinatas del Cinerama y Plaza Colón.

Miércoles y jueves: Córdoba de los Patios

Las celebraciones continuarán el miércoles 24 y jueves 25 con la 4ª edición de “Córdoba de los Patios”, una propuesta que permite visitar espacios históricos y culturales que habitualmente no están abiertos al público. Serán 14 patios entre los que destacan el Cabildo Histórico, la Catedral, el Colegio Monserrat, el Museo Caraffa, la Legislatura y el Museo de la Pizza, entre otros.

Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para el disfrute de vecinos y turistas, con una fuerte apuesta por la cultura, el arte urbano, la historia y el encuentro comunitario.