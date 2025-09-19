Con la llegada de septiembre, Córdoba se viste de colores, música y alegría para recibir la primavera y celebrar el Día del Estudiante.

Municipios y comunas de toda la provincia proponen una agenda cargada de alternativas para jóvenes, familias y turistas, con espectáculos gratuitos, gastronomía y actividades recreativas al aire libre.

La estación más esperada del año invita a disfrutar de shows musicales, desfiles, ferias y festivales en parques, plazas y balnearios, con artistas locales y nacionales.

En varias localidades, además, se sumarán iniciativas sustentables, espacios libres de alcohol y patios gastronómicos para que cada celebración sea una experiencia segura y diversa.

A continuación, la grilla completa de eventos para disfrutar de la primavera 2025 en Córdoba.

Viernes 19 de septiembre

San José: Paseo de los Jóvenes y la Familia, 20 h. DJ en vivo, expo multimarcas, servicio gastronómico y shows.

Unquillo: Desfile de murgas, festejos por el Día de la Primavera y estudiantina.

Agua de Oro: Oro Spring 2025, Polideportivo, 18 h. Música en vivo con Wanda Jael, DJ,food trucks. Entrada libre.

Cruz Alta: PRIMAVIBES, Fiesta Regional del Estudiante, Balneario Cruz Alta de 14 a 21 horas.

Embalse: Embalse Music Festival, Playa Maldonado, shows de Q´Lokura, Rombai, Los Herreras, Valentina Olguín, Lauty Gram y más. Entradas en Paseshow.

Sábado 20 de septiembre

San Javier y Yacanto: Plazoleta de los Niños, desde las 16 h. Ciencia, arte y música en vivo.

Nono: Plaza San Martín, 17 h. Mateada folklórica, música y baile.

San Lorenzo: Plaza Central, 17 h. Barrileteada, feria gastronómica, Suena Kuarteto en vivo.

Villa Carlos Paz: Primavera Villa Carlos Paz 38 años. Skatepark y Parque de Asistencia con artistas: Desakta2, Los Caligaris, Ecko, FMK, entre otros. Primavera sin alcohol.

Alta Gracia: Juegos Estudiantiles, desde las 9 h. en Parque Infantil.

Villa Sarmiento: Expo Primavera 2025, 17 horas, Plaza Mestre.

Villa Cura Brochero: Fiesta de la Primavera, 00 h. en El Castillo, Magui Olave.

Balnearia: 44° Fiesta Provincial de la Primavera, 21 h. Música y desfile de reinas.

Potrero de Garay: Primavera en Potrero, Festival junto al Lago, 13 a 23 h y Festival Náutico de 23 a 6 h. Entradas en Passline.

Los Reartes: Fiesta de la Primavera, desde las 14 horas. Plaza El Vergel.

Tío Pugio: Predio del Ferrocarril, desde las 9 h. Autos antiguos, búsqueda del tesoro y feria franca.

Idiazábal: Parque Deportivo Municipal, 17 h. Alta Presión en vivo, DJ set.

Valle Hermoso: Primavera Familiar 2025, Plaza Gral. Manuel Belgrano, desde las 15 horas.

Mi Granja: Primavera Zero, SUM Municipal de 21 a 00 h. Fiesta sin alcohol.

Almafuerte: La Casa del Fundador, 14 h. Música y juegos.

Santa Rosa de Calamuchita: Balneario Puchuqui, de 14 a 18:30 h. Diversión, carpa de salud y DJ en vivo.

Domingo 21 de septiembre