Córdoba: se esperan temperaturas superiores a lo normal hasta fin de año
Lo anticipó el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional. La provincia será el epicentro de las zona con mayor temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2025, que anticipa temperaturas medias superiores a lo normal en gran parte de la franja central del país, con especial énfasis en Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe.
De acuerdo con el informe, en la provincia de Córdoba hay probabilidad de un 55% de temperaturas por encima del rango habitual del trimestre. Para el resto del país, el pronóstico se divide en distintas regiones:
- Normal o superior a lo normal hacia el norte y noreste, además de las provincias de Patagonia.
- Normal en las provincias del NOA.
- Superior a lo normal en la zona central, donde Córdoba es uno de los puntos más destacados.
Lluvias
En cuanto a las precipitaciones, el SMN proyecta un escenario de variabilidad. El pronóstico señala mayores probabilidades de lluvias normales en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Cuyo, oeste de Santa Fe y otras provincias del centro del país.
En tanto, se esperan valores normales o inferiores a lo normal sobre el Litoral y el noroeste de Patagonia, y superiores a lo normal en la región del NOA.
El organismo recordó que estas previsiones corresponden a valores medios del trimestre y no descartan oscilaciones de menor escala, como períodos de calor intenso o escasez de lluvias en determinadas semanas. Por ello, recomendó complementar la información con los pronósticos diarios y semanales, así como consultar el sistema de alertas tempranas.