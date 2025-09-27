El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2025, que anticipa temperaturas medias superiores a lo normal en gran parte de la franja central del país, con especial énfasis en Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe.

De acuerdo con el informe, en la provincia de Córdoba hay probabilidad de un 55% de temperaturas por encima del rango habitual del trimestre. Para el resto del país, el pronóstico se divide en distintas regiones:

Normal o superior a lo normal hacia el norte y noreste, además de las provincias de Patagonia.

Normal en las provincias del NOA.

Superior a lo normal en la zona central, donde Córdoba es uno de los puntos más destacados.

Lluvias

En cuanto a las precipitaciones, el SMN proyecta un escenario de variabilidad. El pronóstico señala mayores probabilidades de lluvias normales en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Cuyo, oeste de Santa Fe y otras provincias del centro del país.

En tanto, se esperan valores normales o inferiores a lo normal sobre el Litoral y el noroeste de Patagonia, y superiores a lo normal en la región del NOA.

El organismo recordó que estas previsiones corresponden a valores medios del trimestre y no descartan oscilaciones de menor escala, como períodos de calor intenso o escasez de lluvias en determinadas semanas. Por ello, recomendó complementar la información con los pronósticos diarios y semanales, así como consultar el sistema de alertas tempranas.