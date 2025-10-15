La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de una serie de alimentos que se promocionaban como “keto y veganos”, así como de un postre helado en polvo detectado en Córdoba, por no cumplir con las normas de seguridad alimentaria.

Las disposiciones, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, se adoptaron luego de que el organismo comprobara que los productos carecían de registros sanitarios y presentaban rótulos falsos, en infracción al Código Alimentario Argentino y a la Ley 18.284 de Alimentos.

Según informó la Anmat, la Disposición N° 7558/2025 surgió tras una denuncia sobre la autenticidad de varios productos “keto y veganos” comercializados por internet, entre ellos: “Pan premium keto y vegano”; “Yogur griego natural”; “Pepas keto”; “Budín keto”; “Alfajor keto”; “Cookies keto”; “Crackers keto”.



El organismo determinó que los rótulos no identificaban al elaborador ni al establecimiento responsable, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad y trazabilidad del alimento.

En paralelo, la Disposición N° 7566/2025 ordenó retirar del mercado un postre helado seco bajo la marca “Copito de Nieve”, que fue detectado por la Dirección de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba durante un operativo de vigilancia.

El envase mostraba números de registro inexistentes (RNE y RNPA) y una rotulación falsa. Tras la verificación, el producto fue prohibido en toda la provincia de Córdoba y luego a nivel nacional.

La Anmat advirtió que cualquier otro alimento que utilice los mismos números de registro apócrifos deberá ser retirado de circulación, e instó a los consumidores a no adquirir ni consumir productos que no cuenten con información clara sobre su origen y registro sanitario.