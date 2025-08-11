El gobernador Martín Llaryora anunció que los jubilados provinciales que cobran hasta $1.300.000 recibirán un bono extraordinario de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto.

Según informó el Gobierno provincial, este refuerzo es complementario y no contributivo, y se suma al aumento del 84,21% aplicado en julio sobre el haber mínimo, que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

De acuerdo con lo consignado por la administración cordobesa, el pago se financia con recursos propios, provenientes del reclamo que la Provincia llevó ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales. El beneficio se mantendrá mientras la Nación continúe girando estos recursos, que por ley corresponden a Córdoba.