El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que otras dos personas fueron detenidas, acusadas de integrar una organización que captaba mujeres embarazadas para ingresar drogas a la cárcel de Cruz del Eje, y que estaba liberada por una mujer policía retirada.

Con estas nuevas detenciones, suman ocho los aprehendidos.

La fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Paulina Lingua, detalló a Télam que del total de ocho detenidos, cuatro son mujeres, entre ellas una embarazada y la policía retirada sindicada como "presunta jefa de la organización" investigada.

La causa fue caratulada preventivamente como "confabulación para la comercialización agravada de estupefacientes", imputación que alcanza a todos los detenidos acusadas de integrar una organización que captaba mujeres embarazadas para ingresar drogas a una cárcel de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, en el noroeste provincial.

Las dos nuevas detenciones se realizaron luego de un allanamiento en una vivienda del barrio Colonia Lola, que estuvo a cargo del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y de la Fiscalía, donde se incautó cocaína, además de elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los primeros datos de la investigación revelaron que la mayoría de los detenidos cuentan con antecedentes delictivos, como hurto, estafa, coacción, venta de drogas, robo calificado y violación, entre otros.

La fiscal Lingua ayer había detallado que el delito que cometían fue planificado a partir de la laxa rigurosidad en las requisas para las embarazadas en los ingresos a la cárcel.

"Los controles de ingreso a la cárcel no son rigurosos para las mujeres embarazadas", ya que "no son examinadas por los escaners láser para no poner en riesgo la salud del por nacer", había manifestado ayer la fiscal.

Aprovechando esta ventaja la organización captaban y formaba a las mujeres embarazadas para ingresar las drogas a la cárcel, donde se entregaban a un interno "con fines de comercialización" adentro de la misma dependencia carcelaria, detalló la funcionaria judicial.

Fuente: Télam y MPF