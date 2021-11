Dos adolescentes que estaban desaparecidas en Río Ceballos fueron encontradas cerca de la localidad de Diamante, Entre Ríos.

Las jóvenes de 15 y 14 años habían sido vistas por última vez el lunes.

Según informó la Policía de Córdoba, ambas fueron encontradas en la madrugada por uniformados de Entre Ríos en un puesto de control vial. Las jóvenes estaban caminando sobre la ruta camino a Diamante.

Los padres de las jóvenes están viajando a la provincia para ir a buscar a sus hijas y continuar con los trámites de rigor. Ambas fueron retenidas en una comisaria de la localidad entrerriana.

"Están en buenas condiciones", afirmó Paola, madre de una de las adolescentes, a Pensavalle Informa por Radio Universidad.

Y agregó: "La hipótesis que estamos manejando es que hay una persona mayor de edad detrás de todo esto que las ha guiado en toda esta movida de pasar tres provincias".

El fiscal Ernesto de Aragón aclaró a Radio Universidad que no hay indicios que hubiese sido un caso de trata de personas. "Todo indica que se manejaban siempre solas. Pero no corresponde a adelantarnos hasta que no tengamos todos los indicios", agregó.

