Desde el inicio del ciclo escolar una alumna de la escuela primaria Remedios de Escalada, de Río Tercero, no concurre a clases. La madre exige que pueda hacerlo sin barbijo, cuestiona la legalidad de esa restricción y denunció al establecimiento por esa situación.

Pero la Justicia desestimó el planteo. El fiscal Alejandro Carballo, de los tribunales riotercerenses, mandó la denuncia a archivo, al descartar la existencia de delito o de inconstitucionalidad de la norma sanitaria.

La madre había denunciado a las autoridades de la escuela, a los ministerios provinciales de Educación y de Salud, y a los funcionarios de la Unidad Judicial local.

El fiscal analizó los protocolos enviados por Educación, además de las resoluciones internas entre esta cartera y la actuación de los directivos de la escuela, y concluyó que “no hay delito”, según confirmó Carballo a La Voz. Pasó a archivo el caso por atipicidad –añadió–, “en el marco del artículo 35 inciso segundo del Código Procesal Penal”.

El fiscal entendió que “no hubo abuso de autoridad” por parte de los denunciados, que tienen “el poder de policía para exigir el barbijo”. Interpretó que “no hay una conducta ilícita”. Es más, tuvo en cuenta que la escuela buscó una solución para que la niña siga estudiando.

Los nombres no se publican para proteger los derechos de la niña.

Sin clases

Más allá de la discusión jurídica, un dilema paralelo representa el derecho de la niña a acceder a la educación, si su familia decide no enviarla a la escuela.

Al conocerse el planteo, tras el primer día de clases, la directora de esa escuela provincial, Marta Palmucci, comentó a este diario que se había decidido ofrecerle “un seguimiento virtual” a la alumna, a quien caracterizó como “una estudiante brillante”. Pero dijo que previamente la madre debería realizar un trámite ante el Ministerio de Educación con ese fin.

La directora citó entonces que “se respeta la cuestión ideológica de la madre, pero a la vez se debe cuidar al resto de los 500 alumnos, con las imposiciones del Ministerio de Educación de exigir el uso del barbijo. La niña merece estar escolarizada. Aseguraremos que ella no pierda las clases. Pero a la vez tenemos el deber de cuidar al resto de los chicos”, dijo entonces.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia se indicó este jueves a La Voz que la niña no está cursando la escuela. Voceros de esa cartera respondieron que el colegio “efectivamente ha ofrecido a la madre diversas estrategias pedagógicas de vinculación, incluidas actividades virtuales, pero la postura de la mamá es inflexible: no la enviará a la escuela hasta tanto no se la autorice a ir sin barbijo”.

Ahora, tras conocerse la decisión judicial, la directora Palmucci confirmó a este diario que la madre “tampoco quiere clases virtuales”, y mencionó que se siguen buscando alternativas, en diálogo con la mujer, para que la alumna no pierda la escolaridad.

Mientras, Palmucci contó que la maestra le envía a la niña diariamente, vía WhatsApp, todas las actividades escolares.

