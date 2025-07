El secretario de Educación, Luis Franchi, confirmó que el Gobierno provincial no tiene previsto modificaciones del calendario escolar, desestimando cualquier posibilidad de adelantar el receso invernal ante la ola de frío.

“Esta es la última semana del primer semestre del ciclo lectivo 2025. El lunes 7 inicia el receso de invierno y retomamos a las escuelas el lunes 21 de julio", precisó el funcionario, subrayando que este calendario se definió en noviembre del año pasado y que "no hay condiciones para que eso requiera modificación, adelantamiento".

En declaraciones a Radio Villa María, remarcó que "la única jurisdicción que ha modificado su calendario y ha agregado días al receso de invierno es la provincia de La Rioja", y afirmó con contundencia: "Nosotros no vamos a modificar el calendario escolar y es voluntad del ministerio garantizar el calendario en todo el territorio provincial".

Por otra parte, Franchi confirmó que los estudiantes no tendrán computadas las inasistencias por no concurrir a clases este lunes 30 de junio y martes 1 de julio. Esta medida excepcional se tomó debido a "la persistencia de temperaturas bajo cero que estamos viviendo en el territorio provincial", algo a lo que la provincia no está habituada, especialmente tras las "nevadas inusuales" registradas el domingo 29 de junio.

El funcionario explicó que la decisión sobre si esta medida se extenderá para el miércoles 2 de julio se comunicará durante la jornada de hoy, aunque anticipó que para el jueves 3 y viernes 4 de julio "las temperaturas ya van a ser las regulares mediales en toda la provincia".

Escuelas abiertas y decisión familiar

El secretario enfatizó que, a pesar de la medida excepcional, se decidió que "las escuelas permanezcan abiertas". Si bien aclaró la mayoría de los más de 4.000 edificios escolares de la provincia cuentan con equipos de calefacción, la decisión de asistir o no a clases "la hemos depositado en la familia, que son quienes tienen claridad y certeza sobre cómo se realizan los traslados, cuáles son las condiciones de su hogar, de su casa particular y las condiciones que la escuela brinda".

Asimismo, Franchi aseguró que se ha garantizado el servicio de Paicor, tanto de merienda como de almuerzo, en todas las escuelas que cuentan con él, incluyendo las de gestión estatal y privada. "Hemos habilitado esta medida excepcional, donde no computamos las inasistencias, pero sí habilitamos a que los niños y las familias que lo decidan, envíen sus hijos a la escuela", ratificó.

Mesas de exámenes

En cuanto a las mesas de examen del nivel secundario y superior programadas para este lunes 30 de junio y martes 1 de julio, Franchi tranquilizó a los estudiantes que no pudieron asistir. "Aquellos estudiantes que no han asistido van a tener una reprogramación de esas mesas de examen", aseguró.

Finalmente, detalló que cada institución escolar será la encargada de comunicar oportunamente las nuevas fechas, luego de que el equipo directivo evalúe a los ausentes y conforme una nueva mesa con los docentes pertinentes.