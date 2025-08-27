Córdoba: cronograma de pagos septiembre 2025 para empleados provinciales y jubilados
Este viernes 29 de agosto jubilados y pensionados provinciales. El mismo día comenzará el cronograma de los trabajadores activos.
El Gobierno de Córdoba informó el cronograma de pagos para el mes de septiembre de 2025 correspondiente al mes de agosto para jubilados y pensionados provinciales y empleados activos de la Administración Pública provincial.
Las personas jubiladas percibirán sus haberes el viernes 29 de agosto, mientras que el cronograma de activos comenzará el mismo día con las fuerzas policiales y se extenderá hasta el miércoles 3 de septiembre.
Calendario de pagos
Viernes 29 de agosto
- Policía Provincia de Córdoba
- Fuerza Policial Antinarcotráfico
- Servicio Penitenciario
- Jubilados y pensionados provinciales
Lunes 1 de septiembre
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
- Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
- Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba
Martes 2 de septiembre
- Ministerio de Educación: DGIPE *
- Escalafón General Tramo Ejecución
- Contratados Servicio/Nivel
- Contratados Tribunal de Cuentas
- Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
- Personal Poder Judicial
- Personal Poder Legislativo
- Personal Defensoría del Pueblo
- Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
- Escalafón General Tramo Superior
- Escalafón Vialidad
- Escalafón Músicos
- Escalafón Cuerpo Artístico
- Escalafón Gráficos
- Escalafón Científico y Tecnológico
- Escalafón Bancarios
- Escalafón Aeronáuticos
- Inteligencia Fiscal
Miércoles 3 de septiembre
- Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
- Autoridades Poder Legislativo
- Autoridades Defensoría del Pueblo
- Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
- Autoridades Tribunal de Cuentas
- Magistrados y Funcionarios Judiciales
- Autoridades Universidad Provincial
Otros Organismos Públicos:
- APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud
- Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba
(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada.