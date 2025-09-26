El Gobierno de Córdoba informó el cronograma de pagos para el mes de octubre de 2025 correspondiente al mes de septiembre para jubilados y pensionados provinciales y empleados activos de la Administración Pública provincial.

Las personas jubiladas percibirán sus haberes el martes 30 de septiembre, mientras que el cronograma de activos comenzará el mismo día con las fuerzas policiales y se extenderá hasta el viernes 3 de octubre.

Calendario de pagos

Martes 30 de septiembre

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Jubilados y pensionados provinciales

Miércoles 1 de octubre

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba

Jueves 2 de octubre

Ministerio de Educación: DGIPE *

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

Personal Poder Judicial

Personal Poder Legislativo

Personal Defensoría del Pueblo

Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Viernes 3 de octubre

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades Poder Legislativo

Autoridades Defensoría del Pueblo

Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

Autoridades Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades Universidad Provincial

Otros Organismos Públicos:

APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud

Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba

(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada.