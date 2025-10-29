Córdoba: cronograma de pagos noviembre 2025 para empleados provinciales y jubilados
Este viernes 31 de octubre cobran jubilados y pensionados provinciales. El mismo día comenzará el cronograma de los trabajadores activos.
El Gobierno de Córdoba informó el cronograma de pagos para el mes de noviembre de 2025 correspondiente al mes de septiembre para jubilados y pensionados provinciales y empleados activos de la Administración Pública provincial.
Las personas jubiladas percibirán sus haberes el viernes 31 de octubre, mientras que el cronograma de activos comenzará el mismo día con las fuerzas policiales y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre.
Calendario de pagos
Viernes 31 de octubre
Policía Provincia de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico
Servicio Penitenciario
Jubilados y pensionados provinciales
Lunes 3 de noviembre
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba
Martes 4 de noviembre
Ministerio de Educación: DGIPE *
Escalafón General Tramo Ejecución
Contratados Servicio/Nivel
Contratados Tribunal de Cuentas
Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
Personal Poder Judicial
Personal Poder Legislativo
Personal Defensoría del Pueblo
Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Escalafón General Tramo Superior
Escalafón Vialidad
Escalafón Músicos
Escalafón Cuerpo Artístico
Escalafón Gráficos
Escalafón Científico y Tecnológico
Escalafón Bancarios
Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Miércoles 5 de noviembre
Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
Autoridades Poder Legislativo
Autoridades Defensoría del Pueblo
Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Autoridades Tribunal de Cuentas
Magistrados y Funcionarios Judiciales
Autoridades Universidad Provincial
Otros Organismos Públicos:
APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud
Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba
(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada.