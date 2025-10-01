El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en toda la provincia de Córdoba, que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a un niño de 10 años.

La convocatoria fue solicitada por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas, de la ciudad de Cosquín, a cargo del juez Ramiro Núñez.

Es un niño tímido y cariñoso que se vincula con sus pares preferentemente y con niños más pequeños. Logra desarrollar hábitos cotidianos, aunque requiere asistencia de un tercero en algunos de ellos. Le gusta armar historias, mirar televisión y jugar con personajes fantásticos.

El niño se vincula con su hermana, con quien reside en el lugar de resguardo, por lo que se sugiere sostener dicho contacto.

En lo que refiere a la escolaridad, asiste a cuarto grado de nivel primario. Presenta certificado de discapacidad (CUD). Para su desarrollo se considera necesario el acceso y sostenimiento de abordajes interdisciplinarios y tratamientos integrales (psicológico, de psicomotricidad, psicopedagógico y fonoaudiológico).

Necesita un entorno familiar afectivo, seguro y estable, que lo estimule y pueda responder a las necesidades del niño, sosteniendo los tratamientos sugeridos y de los que pueda llegar a requerir, favoreciendo así su desarrollo integral.

Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 08/25 y completar el formulario de inscripción.