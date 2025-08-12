Congreso Internacional: Bancor reafirmó su compromiso con cooperativas y mutuales

El Banco de la Provincia de Córdoba participó del Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, desarrollado el 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, consolidando su rol como aliado estratégico en el financiamiento del sector.

Según informó Bancor, el evento reunió a cooperativistas, representantes de mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, funcionarios y especialistas de países como Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. En este marco, la entidad presentó su cartera de productos y resultados de gestión.

Actualmente, Bancor financia a más de 150 cooperativas de obras y servicios, agropecuarias, industriales y eléctricas, impulsando proyectos en toda la provincia. Las líneas de crédito respaldan obras de infraestructura como redes de agua, cloacas, pavimento, gas y fibra óptica, así como la adquisición de maquinaria y vehículos, iniciativas de eficiencia energética, tecnología y producción, entre otras.

Las cooperativas de obras y servicios públicos pueden acceder a toda la cartera crediticia del banco y cuentan, además, con una línea específica que ya otorgó cerca de $5.000 millones y tiene en proceso de aprobación más de $20.000 millones. Esta línea beneficia actualmente a 63 cooperativas de obras y servicios públicos de distintas regiones de Córdoba, sobre un total de 209 cooperativas que son clientes de la entidad.

En el sector agropecuario, Bancor opera con más de 80 cooperativas agrícolas-ganaderas y en el último año otorgó préstamos por unos $80 mil millones. Asimismo, mantiene alianzas comerciales con 50 de ellas como proveedores de insumos y servicios para productores.

Durante el Congreso, organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales bajo la consigna “Dar voz, nos une”, el banco presentó sus productos y brindó asesoramiento a través de sus oficiales de negocios.

La participación de Bancor en este encuentro refleja su acompañamiento al sector cooperativo y mutual como motor de producción, innovación y desarrollo social, y consolida a Córdoba como un polo de referencia para el cooperativismo y el mutualismo en la región.