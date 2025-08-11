Con oferta de préstamos y educación financiera, Bancor apoya al sector productivo en la 91° Exposición Rural de Río Cuarto

Bancor acompañará al sector productivo en la 91° Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto y en la 37ª Feria Internacional y Nacional de Artesanías, que se desarrollarán en el predio ferial de la Sociedad Rural desde el 10 hasta el 14 de septiembre.

La entidad financiera, “main sponsor” oficial anual de la Sociedad Rural de Río Cuarto, presentó su oferta en el acto de lanzamiento, que contó con la presencia del presidente de la Rural, Heraldo Moyetta, y del vicepresidente de Bancor, Juan Manuel Llamosas; además de funcionarios municipales y regionales, representantes de instituciones educativas, empresariales y sociales, miembros de la Comisión Directiva, expositores y colaboradores

En el marco de la Exposición, Bancor presentará en el stand del Gobierno de la Provincia de Córdoba una oferta crediticia "altamente competitiva" para productores agrícolas y ganaderos. Además, el banco firmó un acuerdo de colaboración comercial para acercar a la comunidad y a los socios de la entidad beneficios como líneas de préstamos, soluciones de pagos y recaudaciones, opciones de inversión y cursos de educación financiera para los alumnos del Instituto Educativo de la Rural.

Según detalló le entidad bancaria, actualmente cuenta con 9.000 clientes del sector, destina más del 50% de sus préstamos a la actividad agroindustrial y mantiene más de 800 alianzas con firmas de insumos, fabricantes y concesionarios de maquinarias e implementos agrícolas, equipos de riego, usinas lácteas, proyectos de innovación tecnológica y sostenibilidad. También incorporó un área específica de Agronegocios para potenciar, aún más, sus vínculos estratégicos con toda la cadena de valor agroindustrial.

Con su participación activa en este tipo de exposiciones, Bancor busca consolidar su papel como socio estratégico del sector y promover el desarrollo de Córdoba y la región.