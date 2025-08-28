En el marco del III Plenario Anual de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se presentó oficialmente el Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, integrado por las defensorías de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La presentación se realizó en la ciudad de Mar del Plata, ante defensoras y defensores de todo el país. El anuncio estuvo a cargo del profesor Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y Presidente Pro Témpore del Foro, quien participó de manera virtual desde la ciudad de Córdoba.

“Este Foro se configura como un espacio de diálogo institucional y de compromiso ético con la defensa de los derechos humanos y la protección de los sectores más vulnerables”, expresó Galoppo.

El titular de la Defensoría cordobesa remarcó que la iniciativa surge en un contexto donde las divisiones sociales y políticas son cada vez más profundas, por lo que resulta fundamental construir consensos, promover la cooperación entre provincias y reforzar la misión de las defensorías del pueblo como garantes de derechos.

“La unión y el diálogo pueden ser herramientas poderosas para sortear la incertidumbre del futuro y resolver los problemas del presente”, señaló.

Objetivos, estructura y proyección

Durante su intervención, Galoppo repasó el origen y los fundamentos del Foro, así como la reciente firma del Acta Constitutiva realizada en la provincia de Santa Fe. También detalló su estructura de funcionamiento, que contempla una Junta de Defensores y Defensoras, una Mesa Ejecutiva y un Comité Ejecutivo, que trabajará a través de distintas comisiones temáticas.

Entre ellas, se encuentran las de: Defensorías del Pueblo Municipales; Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Ambiente; Salud; Inclusión Social; Migraciones; Comunicación y otras que se definirán en función de las necesidades de la región.

Asimismo, Galoppo invitó a la firma del Estatuto del Foro, que se concretará en los próximos días en la ciudad de Córdoba, consolidando así su institucionalización y proyección a futuro.

Participación federal

La presentación concluyó con las intervenciones de la Vicepresidenta I del Foro y Defensora del Pueblo de Paraná, Abogada Marcia López, y de Estanislao Parreño, Defensor Adjunto de la Provincia de Santa Fe, en representación de Arístides Lasarte, Defensor Titular.

El encuentro contó además con una amplia participación de defensoras y defensores de todo el país, provenientes de distintas jurisdicciones provinciales y municipales, entre ellas: Catamarca, Lanús, Morón, Formosa, Tandil, Santiago del Estero y Río Cuarto.

Con esta presentación, el Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro se consolida como una plataforma regional de trabajo colaborativo, destinada a fortalecer la defensa de los derechos ciudadanos y la articulación entre defensorías con una mirada estratégica y federal.