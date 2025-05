En Saturnino María Laspiur, el gobernador Martín Llaryora habilitó el nuevo destacamento rural. Funciona en el espacio que originalmente perteneció a una escuela, y que fue especialmente reacondicionado por el municipio.

La iniciativa se inscribe en el programa de Seguridad Rural de la Provincia y se completó además con la entrega de una pick up Nissan 4×4 equipada con malacate y kit forestal de prevención de incendios que será empleada para el patrullaje.

El vehículo demandó una inversión de 64 millones de pesos procedentes del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).

Llaryora aseguró que esta iniciativa de conformar patrullas rurales está siendo analizada por otras provincias, al tiempo que agradeció el rol de la fuerza policial y destacó que “la policía rural cuida la seguridad, pero también la policía rural tiene un carisma especial. Es una fuerza amiga de los productores y enemiga de los delincuentes”.

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, señaló que “los productores necesitan tener tranquilidad para poder producir más. Estos recursos nacen del Fondo de Desarrollo Agropecuario, donde el 98 por ciento de lo que pagan los productores en el impuesto inmobiliario rural vuelve en obras para el sector. Ya entregamos 130 camionetas 0km y hay una adjudicación por 40 más”.

Mientras que el intendente Horacio Depetris ponderó el trabajo conjunto y dijo que “la Provincia nunca nos soltó la mano, trabajando en equipo y dando soluciones. El gobernador no te suelta la mano y sabe dar soluciones”.

A su turno, Sebastián Laborde, miembro de la Mesa de Enlace valoró el trabajo conjunto con la Provincia: “Esto es un compromiso claro con el interior productivo y la seguridad del mismo. El productor agropecuario confía en la patrulla rural”.

Estuvieron presentes, además, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el presidente del Consorcio Caminero Único, Agustín Pizzichini; secretarios, intendentes de otras localidades, legisladores, entre otros.

Polideportivo y más obras

En la oportunidad, el gobernador anunció la construcción de un Polideportivo para el que se han presupuestado 350 millones de pesos.

“Nosotros siempre decimos, queremos que los chicos estén en la escuela y en el deporte. Bueno, si no hay clubes, si no hay infraestructura, los chicos no pueden estar en el deporte. Y esto pasa mucho en el interior. Por eso les quiero decir que vamos a hacer un polideportivo también aquí para que los chicos tengan la posibilidad de tener un hermoso poli” dijo el gobernador.

Seguidamente, el mandatario comprometió el envío de 200 millones para pavimentación, y adelantó que llegará una nueva ambulancia para la localidad.

A su vez, los bomberos voluntarios recibirán aportes provinciales por 30 millones, y diversas instituciones locales 3 millones cada una.

Durante el acto, además, cuatro vecinos recibieron créditos del Banco de la Gente y cuatro familias las escrituras definitivas de sus inmuebles.