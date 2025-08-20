Colonia Iturraspe invita a festejar el Día de las Infancias con castillos inflables y espectáculos
Será el domingo 31 de agosto por la tarde en el playón de la localidad.
La Comuna de Colonia Iturraspe invita a todos los niños y sus familias a celebrar el Día de las Infancias con una jornada llena de diversión y sorpresas.
El festejo se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Playón de Colonia Iturraspe.
Los más pequeños podrán disfrutar de castillos inflables, espectáculos infantiles y muchas sorpresas preparadas especialmente para ellos.