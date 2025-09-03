La Comuna de Colonia Iturraspe informó´que el festejo del Día de las Infancias finalmente se realizará este domingo 7 de septiembre, luego de haber sido suspendido por mal tiempo el pasado fin de semana.

El festejo se realizará a partir de las 15 en el Playón del pueblo.

Los más pequeños podrán disfrutar de castillos inflables, espectáculos infantiles como el de La Parlota Circo y muchas sorpresas.